ĐUKIĆ DEJANOVIĆ: Zdravstveni radnik ima ETIČKU OBAVEZU POVERLJIVOSTI! Svako iznošenje medicinskih podataka o pacijentu je KRIVIČNO DELO! (VIDEO)

Prof. Slavica Đukić Dejanović, psihijatar, rekla je za TV PINK da je lekar i zdravstveni radnik u etičkoj obavezi zaštite ličnosti i obavezuje svaku osobu da čuva saznanja o bolestima drugog čoveka kao profesionalnu tajnu.

- Sva je prilika da se to ovde nije desilo i da je određeni zdravstveni radnik odao svoju profesionalnu tajnu i za mene je to jedan ogroman etički problem. To je moguće zato što su kodeksi etike najgrublje prekršeni – rekla je Dejanović i dodala da je način na koji se to desilo, odalo korak koji se mogao kobno završiti.

Ona je podsetila sve kolege, kao i studente da je ne čuvanje profesionalne tajne krivično delo.

Prof. Đukić Dejanović je rekla da je mnogo bitno da stručnjaci odgovorno obavljaju svoj posao, kao i da bilo da rade privatno ili državno, ne smeju otkrivati poslovnu i profesionalnu tajnu.

Novinar Tomislav Kresović, rekao je da je u srpskoj istoriji bilo puno trovanja i puno ubistava, čak i unutar samih porodica.

- Atentati koji su bili na Mihajla Obrenovića, projektovaće se i na Aleksandra Karađorđevića, bili su i međunarodno povezana ali i sa unutrašnjim prilikama u zemlji. Imali smo potencijalno trovanje Milana Milovanovića koji je među prvima bio u srpskoj vladi, od strane Pašića – rekao je Kresović.

Kako kaže, Milovanović je imao endemski sifilis i pio je aktivnu živu, i dodaje da se pričalo da je otrovan od neke vrste ribe.

- On je živu koristio kao lek, ali su ga ubili sa njenom prekomernom dozom – rekao je Kresović.

On je istakao da je trovanje kroz istoriju poznato, i dodao da je vrlo jasno da u današnjim uslovima trovanje može da bude preko obične čaše, u piću, možete da budete kontaminirani.

- Sa druge strane postoje i stare metode kroz hranu. To je vrsta diplomatskog poniženja i obično su albanske ambasade znale da sipaju ricinusovo ulje – rekao je Kresović.

On ističe da su Staljin i Tito imali kontraobaveštajnu zaštitu na najvišem nivou. Dodaje da su imali izuzetno veliku kontrolu, svoje kuvare, pa i one koji probaju hranu.

- Tita su nekoliko puta pokušali da otruju, ali je imao izuzetno kvalitetne ljude oko sebe – rekao je Kresović.

Radomir Kovačević, toksikolog, dodaje da je globalna definicija otrova da, svaka materija je u određenoj koncentraciji lek a u određenoj otrov.

- Postoji 9 miliona poznatih različitih elemenata i jedinjenja koje se proučavaju – rekao je Kovačević.

Đorđe Predić, farmaceut, rekao je da je danas u širokoj upotrebi upotrebljavaju botoks.

- Nema većeg otrova od njega – rekao je Predić.

Takođe, spomenuo je suši, i dodao da je to otrov sa kojim se ne bi igrao.

- Voda data intravenski ubije čoveka kao zeca, takođe i kiseonik... – rekao je Predić.

Ističe da cijanid može da se oseti na kilometar, dodaje da miriše kao gorki badem.

- One brazde koje ostavljaju avioni takođe su štetne, i one moraju da padnu negde – rekao je Predić.

