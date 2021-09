KARDIOLOG O MOMCIMA KOJI SU SE SAMO SRUČILI I UMRLI: Najteži srčani bolesnici imaju normalan nalaz, pa ustanu i NE MOGU DA DIŠU!

Kardiolog prof. dr Višeslav Hadži Tanović je u gostovanju u jutarnjem programu prokomentarisao dve tragedije koje su se dogodile u Srbiji - dečaka od 16 godina koji se srušio na fudbalskom terenu na Adi Ciganliji i mladića (21) koji je pao na bini na Kupusijadi i nakon toga preminuo. Vest o mladim, zdravim ljudima koji su se sam srušili i preminuli uznemirila je sve, a evo šta kaže ovaj kardiolog.

Prof. dr Višeslav Hadži Tanović napominje da i mladi, pa čak i deca, mogu imati problem sa srcem ili virus koji ih "napada", a da se to ne primeti dok ne bude kasno. Zbog toga je posebno važno da se preventivni pregled srca pod opterećenjem, ne obični, uradi pre nego što se započne bilo kakva fizička aktivnost rekao je on.

"Mi imamo dobru saradnju s pedijatrima, mi pratimo takve probleme godinama, znamo za koksaki koji obori dete na sportskom terenu. Sećam se dečaka od 15 godina koji je na DIF-u preminuo, imao je koksaki a nije bio pregledan. Ko god se bavi sportom, mora da ide na test opterećenja. Ništa ne znači običan pregled, ovako kao kad mi sada sedimo, morate da vidite kako će srce izdržati napor. Verovatno je da je i ovaj mladić imao virus koji je tokom zamaranja opteretio srce. Mora to da primeti trener, da to lekar zna. Opterećeno srce više ne može da izdrži i staje. Mi znamo da virusi napadaju srce, viremija kao i grip može da dovede do nagle smrti kada smo u naporu", rekao je on.

Tu ne postoji pravilo uzrasta, rekao je on.

"Ma i sa pet, deset ili 50 godina, profesionalac ili rekreativac, mora doći kod kardiologa na stres eho i test opterećenja", rekao je on i dodao da bi sportski klubovi trebalo da to uvedu kao obavezu, ali da se to u praksi ne dešava.

"Ja sam pre 15 godina insistirao za olimpijce da se to obavezno uvede. Ali ima sportskih klubova, neću da imenujem, ali momci od 20 godina mogu da umru na terenu. Neko im tamo samo potpiše neki papir i to je to. Ne može niko na sportski teren bez takvog testa. Rekreativac koji kreće na hobi, trči, pliva, u bilo kojoj godini mora da najpre uradi simulaciju napora. I to se radi na svakih šest meseci. I onda nema iznenađenja, iznenađenje je neznanje i nepoštovanje procedure", rekao je on, a prenosi Mondo.

"Tokom običnog pregleda, i najteži srčani bolesnici imaju normalan nalaz, jer sede u ordinaciji. A onda ustanu i posle pet koraka ne mogu da dišu! A oni koji misle da su zdravi, moraju da prođu kompletan pregled da bi se utvrdilo kako se srce ponaša u naporu", rekao je on.





