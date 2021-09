NOVA POMOĆ DRŽAVE I VELIKA UŠTEDA! Ovo će olakšati život mnogim građanima, evo ko može da se PRIJAVI!

U subotu je na Novosadskom sajmu svečano otvoren 88. Međunarodni poljoprivredni sajam koji će trajati do 24. septembra, a na kome će nastupiti izlagači iz 17 zemalja.

Za razliku od prethodnih godina, prema rečima zvaničnika, veliki broj domaćih izlagača na sajmu dobar je znak da poljoprivreda ne posustaju usled negativnih posledica pandemije, dok je i na osnovu rezultata koje postižemo, nesumnjivo da u ovoj oblasti raspolažemo velikim potencijalima.

Uz ove dobre vesti, stigla je još jedna, a to je da je Fond za razvoj poljoprivrede Vojvodine raspisao jedanaest konkursa koji će biti otvoreni do kraja 2021. godine ili do utroška sredstava.

Reč je konkursima za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije, novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara, opreme za stočarske farme, pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo, te novih zaštićenih bašta kao i za finansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u preradi voća, grožđa i povrća.

