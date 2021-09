UKIDAJU SLAVLJA! Novi Pazar nije jedini, i ova opština u Srbiji hitno apelovala da se obustave proslave!

Štab za vanredne situacije Opštine Ljig poziva sve stanovnike koji se do sada nisu vakcinisali da to učine što pre, da bi se sačuvalo zdravlje ljudi, s obzirom na to da se poslednjih dana beleži stalan porast broja zaraženih od korona virusa.

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije usled korona virusa, Štab za vanredne situacije Opštine Ljig apelovao je juče na građane da ne organizuju veća porodična slavlja i okupljanja u ugostiteljskim objektima i na privatnim posedima, dok se epidemiološka situacija ne stabilizuje.

- Na sednici Štaba za vanredne situacije Opštine Ljig razmatrana je trenutna epidemiološka situacija na području opštine Ljig i ista je ocenjena kao nepovoljna zbog čega se apeluje na sve građane naše opštine da ne organizuju veća porodična slavlja i okupljanja u ugostiteljskim objektima i na privatnim posedima, dok se epidemiološka situacija ne stabilizuje - navodi se na sajtu Opštine u izveštaju sa sednice Štaba.

- Upućen je i zahtev Sektoru za vanredne situacije iz Valjeva za postavljanje 2 šatora ispred kovid ambulante, zbog povećanog broja pregleda i najavljenog pogoršanja vremena - navodi se u ocvom izveštaju.

Podsetimo, Novi Pazar je otišao korak dalje u odnosu na Ljig, pa je od 13. septembra u tom gradu, u kojem je, takođe, jako loša epidemiološka situacija,. zabranjena slavlja u ugostiteljskim objektima.