MOŽE LI TREĆA DOZA DA OBUZDA EPIDEMIJU? Čak 2,4 miliona građana treba da primi buster do kraja godine - Evo kako će to uticati na kretanje broja zaraženih

Istraživanja su pokazala da imunitet vakcinisanih a i onih koji su preležali virus opada nakon šest meseci, ali, takođe, postoji podatak da posle tri nedelje nakon treće doze počinje nagli pad broja novozaraženih. S obzirom da delujemo kao „podeljeno društvo“ na vakcinisane i one koji to nisu, postoji jedan ohrabrujući podatak, a to je da sa trećom dozom možemo u nekom trenutku očekivati da „obuzdamo“ epidemiju.

Naime, u Srbiji je sa dve doze vakcinisano 2.858.472 državljana Srbije, dok je 420.889 do sada primilo tri doze, saznaje “Blic” u Inistitutu Batut. To znači da je više od 2,4 miliona građana Srbije primilo drugu, ali ne i treću dozu vakcine protiv kovida i da svi oni imaju mogućnost da u dogledno vreme prime i buste. To na prvi pogled zvuči zabrinjavajuće, ali ako se uzme da mnogi još čekaju da istekne preporučenih šest meseci od druge doze, realno je očekivati da se taj broj značajno poveća do kraja godine. Koliko to zaista može da bude ključno u daljemo obuzdavanju epidemije?

Prema rečima lekara širom Srbije, vakcinacija trećom dozom se odvija u dobrom pravcu, te oni koji su primili pozov iz eUprave, dolaze po svoju buster dozu. Što se tiče vakcinacije prvom dozom, stanje se nije znatno promenilo.

Zašto nam je dnevna statistika nezadovoljavajuća, razlog je nedovoljan obuhvat vakcinacije, evolucija virusa i stil života, izjavila je virusolog doc.dr Ana Banko. Kako je istakla, istraživanja su pokazala da imunitet vakcinisanih a i onih koji su preležali virus opada nakon šest meseci, ali i da dve do tri nedelje nakon treće doze počinje nagli pad broja novozaraženih.

- Studije iz Izraela pokazale su da imunitet šest meseci nakon vakcinacije pada na onaj imunitet koji mi stičemo samo prvom dozom ili šest meseci nakon preležane infekcije, ali su takođe pokazale i da dve do tri nedelje nakon treće buster doze počinje nagli pad broja novozaraženih. Dakle, oni su dokazali da imunitet ne traje dugo, ali su isto tako dokazali, naročito u populaciji nakon 50 godina da je buster doza neophodna kako bi se kriva zapravo spustila, objasnila je dr Banko.

Istog je mišljenja i direktor Doma zdravlja u Nišu, prof.dr Milorad Jerkan, koji kaže da se vakcinacija trećom dozom odvija dobro, dok je za prvu dozu, nažalost, odziv slab.

-Za treću dozu je izuzetno veliku odziv, kod nas u Nišu od 800 do 1.000 ljudi dnevno, tako smo već dali preko 21.000 dozu vakcina. Prvu dozu u Nišu primilo je 65 odsto građana, drugu oko 61 odsto. Siguran sam da je dr Banko u pravu, jer treća doza još više jača imuni sistem, naročito sada kada dolazi i grip, koji je moguće da će se pojaviti vrlo brzo i napraviti još veće mutacije među virusima, objašnjava profesor Jerkan.

Dakle, treća doza je potrebna i dobro bi bilo da je prime svi hronični bolesnici, i svi preko 60 godina.

-Svakako preporučuje se i svima ostalima kojima istekne šest meseci od druge doze. Ja bih preporučio i sportistima da prime i da budu sigurni. Nema poboljšanja, povećava se broj zaraženih. Ja sam za kovid propusnice, jer ljudi moraju da žive i da se kreću, takođe nemam ništa protiv da funkcionišu i nevakcinisani, ali samo uz dokaz da nemaju virus, dakle uradite test ako nećete vakcinu, kaže profesor Jerkan.

Istraživanje potvrdilo značaj treće doze

Na nešto više od milion ljudi starijih od 60 godina u Izraelu, istraživanje je pokazalo da dopunska, treća doza vakcine prozvođača Fajzer štiti i do 15 puta više u odnosu na one koji imaju samo dve doze, najnoviji su podaci koji su nedavno došli iz ove zemlje. Kako se navodi u istraživanju, imuni odgovor nakon buster doze počeo je relativno brzo da daje odgovor i to u razmaku između sedam i 12 dana. Da je treća doza potrebna, pre svega starijima ali i svima ostalima, potkrepljuje i istraživanje iz Izraela o trećoj dozi. U ovoj zemlju, treća doza odobrena je 30.jula, te je na 1.144.690 koji su stariji od 60 godina, ispitana delotvornost treće doze koja je pokazala neverovatno brzi odgovor i visoki stepen zaštite.

Što se tiče naše zemlje, dopunska, odnosno treća doza u Srbiji dostupna je od 17.avgusta, a namenjena je najpre svima onima koji su hronični bolesnici, i spadaju u rizičnu grupu, uz poseban uslov, da je prošlo šest meseci od druge doze. Ipak, treća doza dostupna je i svim građanima koji imaju potreban razmak između doza, a dobili su poziv preko eUprave.

Iako smo među prvim zemljama obezbedili vakcine, i bez obzira što smo se nadali da će nas početna euforija držati dok makar ne pređemo 65 odsto vakcinisanog stanovništva, naša zemlja je negde na 52 odsto vakcinisanog, punoletnog stanovništva sa obe doze. Dok polovina građana ili negoduje, ili razmišlja, ona prva polovina uveliko prima treću dozu.

Da li će kovid propusnice dati rezultat?

Da li će kovid propusnice dati neki rezultat, ostaje nam da vidimo, a kako je najavio državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek, sve je spremno, samo se čeka finalna odluka. On je istakao da se odlaganjem vakcinacije nalazimo u takozvanom "začaranom krugu", u kom produžavamo pandemiju i omogućavamo virusu da opstane.

- Ljudi moraju da shvate da se odlaganjem vakcinacije vrtimo u začaranom krugu, produžavamo opstanak virusa koji mutira, omogućavmo stvaranje novih sojeva. Evo, delta soj probija imunitet, zato smo na početku epidemije imali da jedan oboleli zaražava dvoje do troje, a sada jedan kovid pozitivan pacijent može da zarazi sedam, osam, pa čak i devet osoba - rekao je Đerlek za Tanjug.

