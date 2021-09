ZA SAT VREMENA STIŽE JESEN: Kakvo nas vreme čeka? Ovo je detaljna prognoza!

Večeras tačno u 21:21 kalendarski počinje jesen, a u četvrtak na severu Srbije očekuje se promenljivo oblačno i suvo vreme sa sunčanim intervalima, dok se u ostalim predelima ujutro i pre podne ponegde očekuje slaba kiša, na planinama iznad 1800 metara i slab sneg, a posle podne sledi prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije i na planinama jak. Biće i dalje hladno za ovo doba godine. Minimalna jutarnja temperatura od 6 do 10°C, maksimalna dnevna od 16 do 20°C.

U Beogradu u četvrtak promenljivo oblačno, suvo i prohladno sa sunčanim intervalima, uz smanjenje oblačnosti prema kraju dana. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura 9°C, maksimalna dnevna 18°C.

U Srbiji u petak nakon vedrog i veoma hladnog jutra, ponegde sa maglom, tokom dana sunčano i znatno toplije. Maksimalna temperatura od 21 do 25°C. Za vikend jutra hladna, ponegde i maglovita, a tokom dana sunčano i relativno toplo. Maksimalna temperatura preko 25°C, u nedelju ponegde i do 30°C. Početkom sledeće sedmice naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature.

U Beogradu u petak nakon vedrog i veoma hladnog jutra, tokom dana sunčano i znatno toplije. Maksimalna temperatura do 24°C. Za vikend jutro hladno, a tokom dana sunčano i relativno toplo. Maksimalna temperatura preko 25°C, u nedelju do 28°C. Početkom sledeće sedmice naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature.