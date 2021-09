ĐAKE MUČI NESANICA OD IGRICA NA KOMPJUTERIMA! Istraživanja pokazala da više od polovine učenika ide na spavanje tek POSLE PONOĆI

Onlajn nastava decu svakako čuva od Kovida 19, međutim, na drugoj strani uzima danak. Rezultati istraživanja koje je sproveo Srpski savez profesora fizičkog vaspitanja pokazuje da čak 40 odsto učenika povremeno (najmanje jednom mesečno) muči nesanica, da više od polovine ide na spavanje kad prođe i ponoć, dok pre devet uveče leže jedva njih pet odsto.

Sve te brojke drastično su drugačije u odnosu na period pre pandemije.

Ovo istraživanje obuhvatilo je 4.097 učenika petog i sedmog razreda osnovne škole i prvog razreda srednje škole u celoj Srbiji.

- Uočenje veći broj učenika koji imaju teškoće sa spavanjem u odnosu na 2018. godinu, pre korone i uvođenja vanrednog stanja i onlajn nastave. To može biti posledica izmenjenog životnog režima, smanjenog boravka na svežem vazduhu, manjka socijalnih kontakata, zabrinutosti - navodi se u ovom istraživanju.

Igranje igrica

Povećan je i broj đaka koji sve više sati provode sedeći. Samo trećina njih ispunjava minimalni kriterijum, a to je 60 minuta bilo kakve fizičke aktivnosti dnevno.

- Većina naših učenika (37 do 55 odsto, zavisno od regiona) igra se igrica na kompjuteru, konzoli, tabletu, mobilnom telefonu i drugim elektronskim uređajima do dva sata dnevno, bez obzira na to da li je reč o radnim danima ili vikendu. Rizičnu grupu čine učenici koji na taj način provode vreme dva ili više sati dnevno, a taj procenat dostiže 26 odsto u regionu Kosova i Metohije i 37 odsto u regionu Šumadije i Zapadne Srbije.

Zanimljivo je da je više prekomernog gledanja televizije (ne računajući nastavu), različitih zabavnih videa, Jutjuba i sličnih sadržaja uočeno tokom radne nih dana nego vikendom - stoji u istraživanju.

Dobre strane onlajn nastave

Ali nije sve tako crno, nastava na daljinu vratila je jednu zdravu naviku među đake.

- Većina učenika sada doručje kuje svakog dana tokom radne nedelje, više od 80 odsto u svim regionima, osim u Vojvodini gde je to manje (73 odsto) - zaključak je istraživanja.

Komentarišući to što onlajn na stava i sedenje kod kuće ne samo da menjaju fizičku aktivnost dece, već utičui na njihovu psihu, psiholog Aleksandra Janković konstatuje da verovatno ne postoji niko ko je zadovoljan činjenicom da deca prelaze na onlajn, ali da su jednostavno takve okolnosti.

- Veliki broj dece se radovao ponovnim susretima, vraćanju u normalu u školi, tako da je sada ponovni prelazak na onlajn za njih prilično razočaranje i frustracija. Kad prelaze na onlajn, to ne znači da je socijalna komunikacija potpuno onemogućena, da ne mogu da se viđaju. Ako su bliski, a ima dovoljno prostora, možda mogu i da se organizuju da rade onlajn mnogo komotnije, kojima to više u parovima. Prosto da nađu način da prevaziđu ovo što im veoma teško pada. Ima i određeni broj đaka kojima je onlajn učenje mnogo komotnije, kojima to više odgovara. i roditelji treba da utiču na decu da se druže sa vršnjacima, naravno, u bezbednim okolnostima - zaključuje sagovornica.

Roditelji u klinču

Onlajn nastava i korona pravila, koja određuju režim rada u školama doveli su i do svađa među roditeljima. Tako su se mnogi našli u klinču po raznim pitanjima. Između ostalog, rasprave se vode oko odlaska u školu ili učenja na daljinu, zatim toga koliki broj zaraženih učenika u odeljenju treba da bude granica za prelazak na onlajn, potom ko će da čuva decu koja ne idu u školu kad roditelji rade... Takođe, polemiše se i oko toga što neki roditelji smatraju da prosvetni radnici ništa ne rade kad je nastava onlajn, da li je ocenjivanje pravedno kad deca nisu u školi i slično.