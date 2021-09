MALI: Vratili smo dug bivše vlasti od 700 miliona, sa kamatama od 25 miliona dolara

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije izjavio je da je Republika Srbija danas vratila dug bivše vlasti od 700 miliona dolara, sa kamatama od preko 25 miliona dolara, što je, kako je objasnio, primer lošeg zaduživanja zbog ekstremno visoke kamate od 7,25 procenata.

- Danas smo stavili tačku na taj dug iz 2011. godine, pošto smo uplatili i poslednju ratu od ukupno 725 miliona dolara. Te godine, Srbija je zadužena po visokoj kamati od čak 7,25 procenata na deset godina. Država je zbog tog, ali i drugih loših poteza, bila prinuđena na teške mere fiskalne konsolidacije, kako bi se spasila potpunog kolapsa i odmakla od ivice provalije. Zahvaljujući domaćinskom poslovanju, štednji, reformama koje su sprovedene, imali smo četiri godine suficit u budžetu i stvorili zalihe, koje su nam značile za sprečavanje posledica pandemije virusa korona. Podsetiću da smo samo za tri paketa pomoći građanima i privredi izdvojili osam milijardi evra. Pored toga, sve vreme uspevamo na vreme, kako je dogovoreno, da plaćamo sve obaveze, bez obzira na izazove. Srbija je danas kredibilan, pouzdan partner - napomenuo je Mali.

Podsetio je da je pre desetak dana emitovana petnaestogodišnja evroobveznica u iznosu od 750 miliona evra, sa godišnjom kuponskom stopom od 2,05 odsto, koja je najvećim delom iskorišćena upravo za vraćanje tog preskupog duga.

- Dobili smo novac pod istorijski dobrim uslovima, što naša zemlja ne pamti. Velika je razlika između naših 2,05 odsto i njihovih 7,25 odsto, to je svakom građaninu dobro jasno. Svih ovih godina, osim što se Srbija bori za ekonomski povratak u život, prinuđena je da plaća skupe stare dugove nastale do 2012. godine. Više nijedna Vlada neće morati da vraća te dugove i drago mi je što smo današnjom otplatom stavili tačku na to - objasnio je ministar.

On je ponovio da sada, pošto je najskuplji dug u potpunosti isplaćen, neće biti tereta za buduće generacije.

- Želimo uspešnu Srbiju, zemlju u kojoj će mladi želeti da ostanu, zemlju u kojoj vide budućnost. Želimo da Srbija ide napred i da se nikada, pogotovo novčano, ne podseća zaostavštine onih koji su je uveli u problem. Mi sve činimo da ne ostaviljamo probleme, već izgrađenu, uređenu zemlju - rekao je on.

Napomenuo je da se još uvek otplaćuju i zajmovi koji su od evropskih i svetskih finansijskih institucija i stranih vlada uzimani u periodu sedamdesetih i osamdesetih godina po vrlo visokim kamatnim stopama i koje će Srbija otplaćivati još dvadesetak godina.

