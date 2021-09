REDOVI ISPRED KOVID AMBULANTI: Na pregledima više dece nego odraslih! Simptomi kod najmlađih - NAJKOMPLIKOVANIJI!

Situacija sa koronavirusom nastavlja da se pogoršava, a da stanje u kovid ambulantama nije dobro potvrdio je za Blic direktor Doma zdravlja "Milutin Ivković" na Paliluli, doktor Aleksandar Stojanović.

Ispred domu zdravlja na Paliluli i kovid ambulante red se pravi već od 7 sati ujutru, a kako kaže doktor Stojanović juče do 16 časova bilo je primljeno oko 570 ljudi, od toga 270 odraslih i nažalost skoro 300 dece.

- Ovo je četvrti talas epidemije nevakcinisanih i nažalost mlađi ljudi nam njaviše dolaze. Većina njih, oko 90 odsto dolazi na prvi kontrolni pregled, a 10 odsto dolazi na drugi što znači da kovid ambulante rade svoj posao - kazao je doktor Stojanović dodajući da na žalost apel struke nije urodio plodom, jer se ljudi nisu vakcinisali.

Slaba zainteresovanost za vakcinaciju

Zbog slabe zainteresovanost za vakcinaciju, inače, ponovo se planira otvaranje vakcinalnih punktova u tržnim centrima, gde najčešće dolaze upravo mladi.

- Kad napravimo analizu tog dana i kad dobijem izveštaj čitavog doma zdravlja, prva, druga, treća doza... prva doza bude oko 30, druga doza 300 i treća oko 300 aplikacija. Bolje bi bilo da je bilo 300 aplikacija prve doze - smatra on.

Kako dodaje, interesovanje za vakcinaciju i pored apela struke i epidemije i punih bolnica nije urodilo plodom onako kako bi trebalo, dok broj novoobolelih ne opada.

- Epidemiološka kriva se potpuno zaravnila, ali na visokom nivou. Nema ni povećanja ni smanjenja novoobolelih, stoji u jednom horizontalnom smeru, ali trebalo bi da nas obavezuje tih 6.500 do 7.000 novoobolelih svaki, kao i pune bolnice... Juče je KBC "Zvezdara" popunjena, pune se i novi kapaciteti, jednostavno situacija nije dobra - naglašava doktor Aleksandar Stojanović.

Međutim, od našeg jutarnjeg uključenja, kada smo i razgovarali sa doktorom, do popodne u 15 časova, situacija se sa brojkama dramatično promenila - danas smo oborili neslavni rekord i zabeležili nikad više zaraženih u jednom danu od počekta epidemije - čak 8.467. Od toga 2.085 je u Beogradu.

Drugi aktuelni virusi

Pored korona virusa tu su i drugi virusi koji vrebaju, uz njih i alergije, a period prelaska iz leta u jesen je naročito kritičan, a kako i sam doktor kaže "nažalost imamo kovid, ali pored kovida mi moramo da lečimo i ostale bolesti zbog kojih pacijenti dolaze u dom zdravlja."

No, jedan virus ovog leta pokazao se kao posebno dominantan, naravno, odmah posle korone.

- Stomačni virus pokazao se kao dosta interesantan krajem avgusta i početkom septembra gde je bilo dosta situacija da su deca imala stomačni virus sa težim kliničkim slikama i gde je odlazak kod lekara bio neophodan. Obično ljudi nisu obraćali pažnju pa nisu išli kod lekara, a onda dođu kada dehidriraju, pa im je potreba terapija zbog iscprljujućih mučnina, povraćanja, dijareje... - objašnjava.

Međutim, kako posebno naglašava doktor Stojanović ono što je najbitnije i nagore je kad se dese svi ti simpotmi, poput temeprature, malaksalosti, odmah se prvo sumnja na kovid, dok nažalost, deca koja imaju problema sa alergijama su najdominantnija i njihovi simptomi su najkomplikovaniji.

U isčekivanju gripa

Još jedna pošast koja je bilo redovna maltene svake godine, sve do prošle kada se pojavila korona je grip, a već sada mnogi su počeli da se pribojavaju da nas neće zaobići i ove godine.

- Dobra stvar je što prošle godine nije bilo gripa, samo nam je on falio pored kovida. Vakcine protiv gripa bi terbalo da stignu u oktobru, a imamo određeni broj populacije koja se obavezno vakciniše. Grip može da bude u oktobru pa sve do maja meseca. Indikacija je da svi ti ljudi koji vode računa o svom zdravlju dođu da prime vakcinu protiv gripa, zato što imati grip i kovid to je tek komplikovano. Ljudi treba da shvate da vakcina protiv gripa može da spasi život, pomaže da se grip prebrodi ili da se ne oboli od gripa. Vakcina je potpuno bezbedna, a štiti i od kovida - zaključio je Stojanović.