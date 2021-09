MALIŠANI IMAJU OZBILJNE UPALE PLUĆA! Način na koji se deca najčešće zaražavaju - NEMA VEZE SA ŠKOLOM!

Za osnovce i srednjoškolce nastava traje već skoro punih mesec dana. Kako su i najavljivali epidemiolozi, početak školske godine se poklopio sa najvećim brojkama zaraženih kovidom u ovom talasu. Na dnevnom nivou se prebrojavalo i više od 8.000 pozitivnih kovid testova, a koliko je dece u toj statistici?

Prema rečima lekara, broj zaražene dece polako opada, ali situacija još nije u potpunosti bezazlena.

Doktorka Olivera Ostojić, načelnica Dečije klinike u KBC "Dr Dragiša Mišović", rekla je da je u toj ustanovi na lečenju 25-oro dece i da je situacija u odnosu na prošli ponedeljak nešto mirnija.

Prema njenim rečima, na odeljenju se nalazi pet bebe uzrasta do mesec dana, kao i tinejdžeri koji su dominantni pacijenti.

- Imamo par pacijenata sa vrlo ozbiljnim upalama pluća, to su gojazna deca i deca sa pridodatim bolestima - rekla je doktorka Ostojić.

Doktorka kaže da deca dobro reaguju na terapiju i brzo izlaze iz bolnice, posle nedelju dana su spremni za otpust kući.

- Svakodnevno imao neku bebu koja ne bi trebalo da bude zaražena - kaže doktorka Ostojić i poziva roditelje da se vakcinišu i smanje kontakte.

Valjevo: Četvorostruko pao broj zaraženih

Slična situacija beleži se i u Valjevu, mada samo prema broju zaraženih, ali ne i po kliničkoj slici.

- U toku prošle nedelje imali smo 248 pregleda dece uzrasta od šest do 18 godina. Oni su došli sa sumnjom na kovid, a od toga broja testirano je 184. U proseku, takvih pregleda gde se sumnja na kovid, na nedeljnom nivou bude između 150 i 200 - rekli su za "Blic" u Domu zdravlja u Valjevu.

Doktorka Valentina Marković, načelnica pedijatrije u ovom gradu na zapadu Srbije, kaže za "Blic" da je broj zaraženih mališana četvorostruko opao u poslednje dve nedelje.

- U periodu između 10. i 15. septembra imali smo oko 40 dece dnevno da su bili pozitivni. Potom smo imali nekoliko gdana da ih je bilo po 20 pozitivno i sada, već par dana taj broj se kreće od 10 do 15 obolelih na dan - rekal je dr Marković.

Ona ističe da za sada nisu imali nijednog malog pacijenta kome je trebalo bolničko lečenje, a da je većina prošla sa blažom kliničkom slikom.

- Simptomi su uglavnom veoma blagi kod dece - kao prehlada. To je uglavom blaga temperatura, kašalj, bol u grlu i curenje iz nosa. Bilo je nekoliko slučajeva koji su imali temperaturu 39 koja je trajala nekoliko dana i bilo je nekoliko njih koji su imali upalu pluća, ali to su bila veća deca i to je lečeno ambulantno - priča dr Marković.

"Manja deca često nemaju simptome"

Nešto drugačija situacija je u Beogradu, na opštini Čukarica. Doktor Dejan Jonev, pedijatar u Domu zdravlja "Dr Simo Milošević" kaže za "Blic" da je broj školske dece zaražane kovidom i dalje visok.

- Školske dece ima dosta koja dolaze zbog sumnje na kovid, a jedan broj je i pozitivan. Nemamo mnogo dece predškolskog uzrasta. Obično su to stariji učenici, veća deca, koji se više kreću, druže, ne vode računa. Tako se i zaražavaju međusobno. Srećom, niko nema neke teške kliničke slike. Osnovni simptomi su temperatura, malaksalost i glavobolja. Obično imaju kratko temperaturu koja je između 37,8 i 38,2, nema posledica na plućima i potpuno se oporavee dok su izolaciji - za 14 dana. Mada, ponekad kod manje dece, ono što je nespecifično, čak nema ni te temperature i nikada ne biste ni posumnjali da imaju kovid da im roditelji nisu zaraženi - ispričao je dr Jonev.

"32 člana jedne porodice bilo zaraženo"

Da je situacija u Novom Pazaru zabrinjavajuća i kada su najmlađi u pitanju govori podatak da su škole na teritoriji ovog grada prešle na onlajn nastavu prošle sedmice. To je, prema rečima dr Šefadila Spahića iz Zavoda za zdravstvo Novog Pazara, pomoglo da već ove sedmice bude manji broj zaražene dece.

- Početkom meseca smo imali između 43 i 48 odsto pozitivnih od svih testiranih. Potom je procenta zaraženih među testiranima išao od 28 do 30 odsto, a prošle sedmice je išao od 25 do 26 odsto. Prošle nedelje smo prešli na onlajn nastavu i imali smo 369 pozitivnih učenika i nastavnika na oko 17.500 učenika i 1.500 nastavnika u 16 osnovnih škola i šest srednjih škola. Među predškolskom decom je veoma malo zaraženih - manje od 40. Srećom, njihova klinička slika je veoma blaga - ispričao je dr Spahić za "Blic".

Rizične škole i nevakcinisani roditelji

Dr Jonev objašnjava da je neki obrazac zaražavanja kod dece sa Čukarice takav da se deca školskog uzrasta, pogotovo tinejdžeri zaražavaju najviše međusobno, dok deca predškolskog uzrasta kovid dobiju preko roditelja.

To potvrđuje i dr Marković koja kaže da u Valjevu i nije toliko zaražavanje u školama, već deca najčeće dobiju koronu od roditelja koji su nevakcinisani.

- Nije se dešavalo da dođe po desetoro dece iz jednog odeljenja i da budu pozitivni, bilo je po jedno, dvoje. Tako u Valjevu sada učenici srednjih škola pohađaju nastavu po kombinovanom modelu kao i stariji osnovci. Najviše se zaražavaju u porodici, jer su roditelji nevakcinisani koji se kreću ili idu na proslave. Obično nećete voditi dete od tri godine na neku proslavu sa glasnom muzikom. Bilo je slučajeva da su deca "pokupila" koronu na turnirima na koje su išli sa sportskim klubovima - objasnila je dr Marković.

Doktor Spahić objašnjava da se Novopazarci najčešće zaražavaju "porodično".

- Ovde obično cele familije žive zajedno pa smo tako imali slučaj kada su svih 32 člana jedne porodice bila zaražena. Takođe je bio slučaj kada su u jednoj familiji bili zaraženi svi od bebe mlađe od godinu dana do čoveka od 64 godine. U porodice najčeće kovid donose mladi i nevakcinisani koji se kreću po proslavama i sede po kafićima.