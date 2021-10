TREĆINA TESTIRANIH STUDENATA POZITIVNA: Počinje akademska godina, da li će fakulteti uvesti kovid propusnice?

Protiv Medicinskog fakulteta u Beogradu, koji prvi uvodi kovid propusnice, neki su već najavili tužbe.

Studenti, srećno! Na univerzitetima u Srbiji danas počinje nova akademska školska godina, a samo je jedna stvar izvesna - nastava će početi po kombinovanom modelu.

To znači da će se teorijska nastava uglavnom pohađati onlajn, a praktična na fakultetu, uz organizovanje manjih grupa studenata. Ono što najviše zanima studente je da li će na fakultetima, kao što je to već urađeno na Medicini u Beogradu, biti uvedene kovid propusnice.

- Za sada nema fakulteta koji su pokazali inicijativu da ih uvedu. Neki pokreti su čak najavili tužbe protiv Medicinskog fakulteta zbog uvođenja kovid propusnica. To je sramota. Medicinski fakultet je poslao pravu poruku javnosti, koliko je važna preventiva i svest o značaju vakcinisanja. On neće odustati od kovid propusnica, a ako se kojim slučajem i drugi fakulteti odluče za to, mislim da će to biti prava stvar - kaže za Telegraf.rs prof. dr Petar Bulat, prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu i profesor Medicinskog fakulteta.

Profesor je otkrio i da je, prema poslednjim podacima, od studenata sa svih univerziteta koji su se testirali - trećina pozitivna.

- Od 13.9. do 19.9. testirana su ukupno 362 studenta, a od toga je bilo pozitivno njih 116. Od 20.9. do 26.9. testirano je 336 studenata, a pozitivna su 102. Kao i u populaciji, blizu 30 odsto testiranih je pozitivno. Ono što je sigurno je da će nastava na fakultetima biti bolje organizovana nego tokom prošle godine jer smo sada uhodani i spremni za sve scenarije - ističe profesor Bulat.

Kako izgleda uvođenje kovid propusnica na fakultetu



Kako su objasnili na Medicinskom fakultetu u Beogradu, teoretska nastava će se odvijati onlajn kao i do sada, a praktična će podrazumevati da studenti i profesori moraju da ispune određene kriterijume:

- Da u momentu izvođenja nastave nemaju ni jedan znak akutne respiratorne infekcije niti povišenu temperaturu, da nose maske i da budu kompletno revakcinisani

ili

- Da dokažu da su preležali kovid-19 infekciju ili da poseduju IgG antitela, pri čemu se to mora raditi u nekoj referentnoj laboratoriji; ili da poseduju negativan bilo antigeni i PCR test koji ne sme biti stariji od sedam dana na izvođenju nastave u predkliničkim predmetima, a na kliničkim – ne stariji od tri dana.

