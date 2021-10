LAĐEVIĆ ZA PINK NAKON NAPADA: Očekujem od policije da u što kraćemo roku nađe tog čoveka da vidimo ČIJU PORUKU ŠALJE

Glavni urednik Srpskog telegrafa Milan Lađević, koji je napadnu u centru Beograda i upućena mu je pretnja smrću, očekuje da policija da u što kraćemo roku nađe napadača da bi se videlo čiju poruku šalje.

- To je više bila neprijatnost da vam neko iz čista mira prođe pored vas na semaforu, udari vas ramenom i da vam zapreti smrću. Do sada još nisam to doživeo, a pisao sam o svemu i svačemu, o raznim mafijašima...- navodi Lađević za Pink.

Dodaje da fizički nije povređen.

- Nije mi zadao neki ozbiljniji udarac da bih mogao da kukam. Ne bih ni tada kukao, ne bih ni prijavio, ali su me kolege zamolile jer pišemo o svemu i svačemu da to ipak prijaviumo policiji - rekao je Lađević.

Kako je dodao, ovo je pokazalo da se dugo vodi politička kampanja protiv određenih medija, poziva se na linč i zatvaranje.

Ta atmosfera koja se stvara dobila je epilog na ulici. Poražavajuće je ponašanje predsednika NUNS-a. Njegovo je da se bavi medijima, ali on sada podržava napadače. Ne treba praviti negativnu kampanju. Očekujem od policije da u što kraćemo roku nađe tog čoveka da vidimo čiju poruku šalje, verujem da je vezano za ono o čemu Srpski telegraf piše - dodaje Lađević.