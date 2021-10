NA INSTITUTU DEDINJE PACIJENTU UGRAĐENO VEŠTAČKO SRCE! Dr Bojić: 'Mi smo ga spasili od SIGURNE SMRTI!' (VIDEO)

Profesor doktor Milovan Bojić rekao je da će pacijent kom je nedavno usađeno veštačko srce, danas biti otpušten iz Instituta Dedinje, dodajući da je sama operacija, kao i period oporavka pacijenta prošao bez ikakvih komplikacija.

- U pitanju je mlad čovek, ima 29 godina. Imao je globalnu srčanu slabost, druge metode lečenja su bile isključene. Institut je bio nemoćan da pacijentu pomogne sam. Sam aparat i veštačko srce jeste poklon od američke kompanije, koja nam je već jednom donirala srce, i taj pacijent je i danas živ - rekao je Bojić.

On je objasnio da je u pitanju aparat koji je neophodan, dok ne dođe do transplatacije. Kako je doktor dodao, da pacijent nije dobio veštačko srce, on ne bi preživeo.

Spasili smo ga od sigurne smrti! - podvlači Bojić.

- Ovo je moralo da se nabavi, jer smo mnogo mladih života izgubili. Operacija je bila odlična, dr Saša Borojević je bio jedan od glavnih doktora, i operacija je prošla apsolutno po planu. NIje bilo ni očekivanih komplikacija, naš tim poučen saznanjima, iskustvima, obukama koje smo imali u inostranstvu... Sve je prošlo tako da je to na naše apsolutno zadovoljstvo... - dodao je Bojić.

Bojić ističe da se pacijent oseća odlično, navodeći da je susret roditelja sa sinom bio izuzetno dirljiv.

- Roditelji će danas prisustvovati na konferenciji, i nadamo se da će danas izaći iz bolnice - kaže Bojić.

Kako je dodao, Institut Dedinje, kada je u pitanju koronavirus pomažu kako sa lekarima, sestrama, kardiolozima, hirurzima i ostalim osobljem, navodeći da je kapacitet operacija sada manji, ali da se više na operacije ne čeka kao pre dve, ili tri godine.

- Na operacije čeka oko 940 pacijenata, i ukoliko nam korona to dozvoli, uradili bi to što pre. Država je obezbedila novu opremu, i dužni smo da se odužimo. Mi ćemo te operacije, kako se kaže da "slistimo" u nekoliko meseci - navodi doktor Bojić.

