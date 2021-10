STRATEGIJA JE JASNA! Tiodorović progovorio o novim merama: U roku od 15 dana moramo da uradimo ovo!

U ovom trenutku izlazna strategija je vrlo jasna. U roku od 10 do 15 dana vakcinisati 20 do 25 odsto onih koji nisu vakcinisani. Ako sada imamo 53 odsto vakcinisanih, onaj ostatak su nevakcinisani, a tu se održava virus. Ne samo što se soj održava nego dolazi do promena i do stvaranja novih mogućnosti za sojeve - kaže epidemiolog i član Kriznig štaba prof.dr Branislav Tiodorović.

Ako bismo to uradili, mogli bismo da stabilizujemo situaciju, objašnjava profesor i dodaje da je potrebno rigorozno sprovoditi i kontolisati postojeće mere, a to su mere koje su sve vreme na snazi. Ako to ne uradimo, drugi scenario nije nimalo povoljan.

- Drugi nepovoljniji scenario je priodni proces. Virus će sve zaraziti, svi ćemo biti zaraženi, ali oni koji su vakcinisani će biti zaštićeni. Nažalost to se ne odnosi na starije, jer kod starijih hroničnih, teških bolesnika, ne može se dostići toliko visok nivo zaštite i oni su zato u opasnosti. A njih zaražavaju mladi, zato apelujemo, ljudi vakcinišite se. Ako to ne uradimo, prodni proces će napraviti pometnju, virus će nastaviti da se održava kod mladih, a stariji će se zaražavati - objašnjava profesor Tiodorović.

Kako je profesor ranije danas rekao, stručni deo Kriznog štaba će predložiti primenu nekih mera koje su "nepopularne", kao što je ograničavanje radnog vremena makar na desetak dana, smanjivanje dozvoljenog broja okupljenih ljudi na manji broj od 500, ali i obaveznu vakcinaciju pojedinih grupa ljudi kao što su zdravstveni radnici.

Osim toga, zalagaće se za obavezan zdravstveni sertifikat.

- Nisam siguran da ćemo se oko toga dogovoriti. Sertifikat je dobio političku dimenziju - istakao je.