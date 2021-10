ŠOK! Gazdarica salona za masažu u Beogradu, terala devojke na PROSTITUCIJU: Plaćaju im 200 evra da ih dodirnu!

Inspekcija hitno mora da reaguje u slučaju salona za masažu koji pruža seksualne usluge mušterijama!

Psiholog Snežana Repac pričala je o razlozima zbog kojih se neke žene ne odupiru mogućnosti da zarade novac prodajući svoje telo.

- Devojka nije istupila imenom i prezimenom, ali je odlučila da javno istupi sa pričom da je u salonu za masažu muškarci dodiruju i traže joj da simulira razne seksualne poze, a gazdarica za to sve zna. Jedan od muškaraca joj je nudio 200 evra samo da ga dodirne - rekla je Suzana Trajković.

Na pitanje koji su to razlozi da žena pristane na takve stvari, Snežana navodi da se već na samom prijemu u salon radi selekcija.

- U salon dolaze osobe koje su u teškoj materijalnoj situaciji i da su u stanju za novac i posao da rade sve. Gazde im napomenu da moraju da se trude oko mušterije te i da ne prezaju od toga da uzmu veliki bakšiš - kaže Repac.

Dodaje da postoje znaci po kojima se može prepoznati da li se traži neka dodatna usluga.

- Može se to prepoznati, ali devojke pre svega same u sebi treba da prepoznaju da li su spremne da pristanu na to da pređu crtu sa mušterijom - kaže Repac.

Ovakve usluge jeftine su u našoj zemlji, a to je pravi mamac za turiste, smatra Repac.

- Stranci dolaze zbog jeftinih usluga koje mogu dobiti. Ako se pojavi seks turizam to će biti jedno veliko poniženje. Ne treba da postanemo meta nekih patoloških tendencija. Moramo da čuvamo našu čestitost i našu lepotu. Ja kada sam čula da će Beograd postati prestonica noćnog života, naježila sam se. Tu je odmah i droga i alkohol, a sa tim i jeftine devojke - rekla je Repac.