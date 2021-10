'PATRIJARH NIKAD NIJE KRIO DA JE ZVEZDAŠ': Košarkaši Zvezde u poseti Patrijaršiji, crveno-beli dres za Porfirija (FOTO)

Crveno-beli odneli poklone domaćinu i pozvali ga im uzvrati posetu.

Dan posle važne pobede u derbiju ABA lige, košarkaši Crvene zvezde posetili su patrijarha Porfirija u Patrijaršiji.

Zajedno sa ženskim timom crveno-belih, sa članovima menadžmenta kluba i na čelu sa predsednikom Nebojšom Čovićem, srpski i regionalni šampioni bili su gosti na prijemu.

"Patrijarh Porfirije blagoslovio je kompletnu delegaciju našeg kluba i uputio reči ohrabrenja, ljubavi i podrške, ali i izrazio želju za dobro zdravlje, pred velike izazove i utakmice koje košarkašice i košarkaše očekuje na terenima ove sezone i u njihovim karijerama, koje su mnogima od njih u obe selekcije, obogaćene i nastupima za reprezentaciju Srbije", saopštili su crveno-beli.

Osim zvaničnog dela, Patrjijarh je u opuštenom razgovoru preko sat vremena proveo u druženju, slikanju i pojedinačnim razgovorima sa igračima i stručnim štabom i menadžmentom našeg kluba.

Ispred KK Crvena zvezda patrijarhu Porfiriju, kapiten KK Crvena zvezda mts Branko Lazić poklonio je patrijarhu uramljeni dres KK Crvena zvezda, dok je kapiten ženske ekipe Nevena Naumčev uručila loptu sa potpisima svih košarkašica.

"Klub je uputio i zvaničan poziv našem Patrijarhu, koji i sam nikada nije krio da je Zvezdaš i veliki ljubitelj sporta i košarke, da bude gost KK Crvena zvezda u sezoni koja je upravo počela", saopštila je Zvezda.

PORUKA PATRIJARHA: DA POBEDA NE STVARA SUJETU

Patrijarh se oglasio na svom Instagram profilu i ostavio poruku posle susreta sa košarkašima i košarkašicama.

"Ja sport vidim kao duhovnu disciplinu. Sport jeste blagosloveno nadmetanje u onome što svako najbolje može da da od sebe, pa tako i kada se desi da izgubimo, to treba da bude samo poziv na još veći trud, na još veći napor, sa ciljem da budemo još bolji, da stičemo vrlinu. Vrlinom prepoznajemo, mi to kažemo Jevanđeljem, naše bližnje, one sa kojima se takmičimo, koji su bili uspešniji od nas i kojima sa ljubavlju čestitamo. Onda je to dobitak za sve, dobitak za sport, dobitak za sve ljude, jer zaista jesmo svi bližnji", napisao je patrijarh.

"Svakako da je uvek veća radost kada smo pobednici, ali i u takvim trenucima imamo opet poziv na duhovni podvig, a to je pokušaj da u sebi sputamo ono što je zapravo najveći neprijatelj svakoga čoveka u životu na svim poljima, a to se jezikom Crkve, duhovnim jezikom, zove gordost, sujeta. Ako smo i pobednici i najbolji u svemu, a to proizvodi sujetu i gordost, onda smo zapravo već u startu gubitnici i sve ono što smo dobili postaje kontraproduktivno. Radujemo se i molimo se Bogu da budemo pobednici svako u svom životu upravo protiv sujete, protiv gordosti, jer kad se trudimo da negujemo vrlinu, da i u sportu negujemo ljubav, uvek smo pobednici".

"U međusobnoj slozi, udruženih talenata i udruženih snaga i kapaciteta, neće nam biti problem da volimo, da poštujemo, da prepoznajemo i slogu drugih, a tako činimo, onda ćemo biti na putu sloge svih ljudi. Tada sport postaje najbolji predstavnik onoga što mi jesmo, postaje, kako se to danas kaže, jedan od dobrih i često i najboljih ambasadora srpskog društva, srpske države, srpske kulture, srpske istorije, postaje jedan čvrst kamičak za dobar put u budućnost".

Poznato je da je patrijarh ljubitelj sporta i ovdašnjih sportista, pa je to nedavno dokazao i objavivši slike sa druženja sa slovenačkim legendama Goranom Dragićem i Rašom Nesterovićem.