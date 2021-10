VAŽNO ZA SVE VOZAČE! Poznat rok za zamenu letnjih guma ZIMSKIM - kazne su paprene!

Vozači u Srbiji počeli su da se pripremaju za 1. novembar od kada je u Srbiji obavezna upotreba zimskih guma.

Međutim, neki od njih shvatili su da im se više isplati da po pneumatike zapucaju u Republiku Srpsku, u Bosni i Hercegovini, gde su i gume i gorivo jeftiniji i gde praktično, kada se sve presabere, za četiri gume mogu uštedeti i do 6.000 dinara, odnosno jednu praktično mogu dobiti za džabe!

Cene guma u Srbiji se veoma razlikuju u zavisnosti od dimenzija i proizvođača, ali, kako za Kurir objašnjavaju u radnjama specijalizovanim za prodaju ove opreme, najčešće se kupuju jeftinije gume proizvođača "Tigar", "Riken", "Sava".

- Cene guma se jako razlikuju. Najjeftinije su kineske koje koštaju od 3.500 do 4.000 dinara, ali mi ih ne preporučujemo jer postoje problemi i sa samom gumom, ali i garancijom. Sa druge strane, najskuplje su "Henkok", "Gud jir" i "Mišelin", gde cene idu od 20.000-30.000 dinara. Kod nas se najčešće kupuju "Tigar" i "Riken" i to dimenzija 195/65 R 15 i 205/55 R 16 - priča za Kurir Dejan Mihajlović, iz jedne od naših firmi za uvoz, veleprodaju i onlajn prodaju guma. U toj radnji cena po gumi za dimenzije 205/55 R 16 za "Tigar winter" iznosi 5.430 dinara, a za"Sava Eskimo" 6.130 dinara.

Zanimljivo, u Republici Srpskoj, kada se prebaci iz konvertibilnih maraka u dinare, cena istih guma ide od 4.900 za "Tigar", odnosno 5.500 dinara za "Savu". To znači da po gumi ušteda u RS može biti i oko 650 dinara, što je 2.600 dinara za četiri gume. Međutim, za kupovu u RS može se dobiti i povrat PDV koji tamo iznosi 17 odsto. Tako za četiri gume povrat PDV od 17 odsto iznosi 3.740 dinara, što znači da je ukupna ušteda za kupovinu četiri guma "Sava" u RS 6.340 dinara.

Naši, iz Srbije, kako saznajemo, uglavnom odlaze u Bjeljinu i Zvornik, a posebno se to isplati onima koji žive u blizini granice.

- Povrat PDV važi za sve one koji nemaju dvojno državljanstvo. Funkcioniše tako što kupac dođe, ugrade mu se gume, mi mu završimo papire. On sa tim papirima ide na carinu i kada mu se overe papiri mora izaći iz zemlje. Može se sa papirima vratiti i isti dan, a i ne mora, jer je rok tri meseca. Nakon što nam dostavi papire mi vraćamo novac - objašnjava nam jedna od radnica kompanije u Bijeljini.

Cene u regionu

Pneumatici najskuplji u Hravtskoj

Gume su u regionu dosta povoljne i u Severnoj Makedoniji, pa tako guma Sava Eskimo S3+, dimenzija 195/65 R 15, košta oko 5.400 dinara, a 205/55 R 16 - 5.700 dinara. Nešto skuplje su u Crnoj Gori gde ove iste gume koštaju od 5.333-6.100 dinara, a najskuplje su u Hrvatskoj gde jedna guma "Sava" 205/55 R 16 košta i do 11.000 dinara.

U BiH je, inače, i znatno jeftinije gorivo, pa mnogi naši koriste priliku da, nakon zamene guma, napune i rezervoar.

Montaža guma u Srbiji košta u proseku od 550 dinara, pa sve do 1.350 dinara za automobile sa velikim točkovima, promera 20 i 22, dok se u RS u proseku kreće od 420 do 1.200 dinara.

Inače, obaveza vozača je da na automobilima imaju sve četiri zimske gume u periodu od 1. novembra do 1. aprila ako su na kolovozu sneg, led ili poledica, a dubina šare mora biti najmanje četiri milimetara. Od 10.000 do 20.000 dinara iznosi kazna za fizička lica za vožnju sa letnjim gumama, a za pravna lica od 100.000 do 800.000 dinara. Vozilo koje nema sva četiri zimska pneumatika tretira se kao tehnički neispravno.

Činjenice/Cenovnik pneumatika

SRBIJA

195/65 R 15

Proizvođač Cene

Tigar Winter 5.150-5.700

Sava Eskimo S3+ 5.300-5.570

205/55 R 16

Tigar Winter 5.550-5.800

Sava Eskimo S3+ 6.000-6.200

REPUBLIKA SRPSKA 195/65 R 15

Tigar Winter 4.600-5.300

Sava Eskimo S3+ 5.000-5.700

205/55 R 16

Tigar Winter 4.900-5.500

Sava Eskimo S3+ 5.500-6.500 SEVERNA MAKEDONIJA

195/65 R 15

Tigar Winter 5.300

Sava Eskimo S3+ 5.400

205/55 R 16

Tigar Winter 5.515

Sava Eskimo S3+ 5.700

CRNA GORA

195/65 R 15

Tigar Winter 5.400-6.500

Sava 5.333

205/55 R 16

Tigar Winter 6.330-8.700 Sava Eskimo S3+ 6.100

HRVATSKA

195/65 R 15

Tigar Winter 5.500 Sava Eskimo S3+ 6.000

205/55 R 16

Tigar Winter 5.800 Sava Eskimo S3+ 11.000

Cene su u dinarima