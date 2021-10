KAKO BUSTER DOZA SINOFARMA DELUJE NA ANTITELA U ORGANIZMU? Ovo je sve što treba da znate o kineskoj vakcini!

Sve vakcine koje su dostupne u našoj zemlji imaju isti cilj, a to je pokretanje imunog odgovora na virus korona.

Razlika između vakcine koja je napravljena klasičnom metodom (Sinofarm) i onih koje su stvorene modernijom tehnologijom je što ona daje kasniju zaštitu, jer je potrebno vreme za stvaranje imuniteta. Ipak, jedno od pitanja koje i dalje „muči“ građane je da li da prime istu, ili da iskombinuju. Kako je Sinofarm vakcinu primio naveći broj građana, nameće se pitanje, šta se dešava posle treće doze?

Šta treba da znamo o Sinforamu?

Sinofarm je vakcina koja je napravljena standardnom metodom, od inaktivisanog, umrtvljenog virusa. I virusna vakcina protiv gripa napravljena je po istoj metodologiji kao i kineska vakcina. Dakle, ova vakcina je pravljena tako što je od većeg broja bolesnika uzet uzorak virusa, te su u pitanju različiti tipovi virusa kovid-19, što joj danas daje prednost kada su u pitanju mutacije. Dakle, u pitanju je klasična vakcina, napravljena po „staroj recepturi“, a ono što smo videli u minulom perodu je da ona stvara zaštitu, ali nešto kasnije u odnosu na mRnk vakcine.

Lekari objašnjavaju da je klasična vakcina Sinofarm dobra vakcina, i da ona daje odličnu zaštitu, ali treba ispoštovati vreme od prve, druge, odnosno do treće doze i dati vremena da se stvori odgovor.

Član Kriznog štaba epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović primio je kao treću dozu Sinofarm vakcinu. Prema njegovim rečima, on nije imao nikakvih problema nakon vakcinacije i dodaje da ona daje odličnu zaštitu, te da razvija dobar imuni odgovor.

-Čim je isteklo šest meseci, ili još bolje pet odmah treba primiti treću dozu. Ja sam svedok toga da oni koji su primili tri doze na vreme, da se niko ne žali. Problem se može desiti ako neko odlaže vakcinaciju, zakasni, čim se navrši šest meseci, ili kao što sam ja predložio pet meseci, treba da se zaštiti i sačeka da stvori imuni odgovor. Sinofarm je bio najzastupljeniji u prethodnom periodu, dakle veliki broj građana je primio tu vakcinu, zato nema čekanja, što se pre primi bolje je. Radili su ljudi antitela i imaju sasvim dovoljanu zaštitu - kaže profesor Tiodorović.

Dakle, ova vakcina stvara odličan imunitet, ali se on u punom obimu razvija nešto kasnije, tek negde 40 do 50 dana od druge doze, odnosno tri nedelje od treće doze. Ono na šta lekari sve vreme upozoravaju je da ljudi posle vakcinacije odmah ostave maske, ne drže distancu, a onda se inficiraju. Ono što se posebno ističe je da ljudi koji su starijeg životnog doba odmah po isteku perioda od šest meseci, pa i ranije, prime treću dozu ove vakcine. Razlog je taj da osobe koje su starijeg životnog doba imaju nešto slabiji imunitet i slabiji imuni odgovor, i kod njih dođe do stvaranja manje antitela nego kod mladih i zdravih ljudi. Ali generalno, ova vakcina, kao i svaka druga, štiti.

- Sinofarm dve doze plus treća u celini daju dosta dobru reakciju, to su takozvane „mrtve vakcine“ koje sporije stvaraju antitela, za 40, 42 dana, ali je njome zahvaćen i humolarni i celularni imunitet. Ona je nekako prikladnija našim uslovima, sada ide i vakcina protiv gripa koju treba dati. Mi ćemo od 15.oktobra početi da vakcinišemo protiv gripa. Takođe radićemo i kod nas u Domu zdravlja i antitela, pa ćemo pratiti kako se kreću, naročito kod starijih sugrađana, kaže za „Blic“ prof.dr Milorad Jerkan direktor DZ Niš.

Revakcinacija je, dakle, svakako obavezna, jer vakcine protiv kovida 19 ne daju trajni imunitet, već se stanovništvo vakciniše prema potrebi. Međutim, nije tajna da su vakcine proizvedene tradicionalnom tehnologijom nešto „sporije“ od najmodernijih mRNK vakcina, ali to ne znači da su neefikasne.

Šta je pokazalo istraživanje

Treća doza kineske Sinofarm vakcine protiv virusa korona povećava nivo antitela koja opadaju nekoliko meseci posle primanja druge doze, pokazalo je istraživanje sprovedeno u Kini, preneo je nedavno Glas Amerike.

Kako je objavljeno, nakon treće doze koncentracija antitela ponovo raste, što je još jedan dokaz da je treća doza vakcine i te kako potrebna.

