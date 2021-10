OD VAKCINE SE NE UMIRE! Ovo je sve što treba da znate o REAKCIJAMA NAKON VAKCINACIJE

Prvom dozom vakcine protiv korona virusa u Srbiji je u ovom trenutku vakcinisano oko 53,7 odsto punoletnih, a oko 620.000 građana je primilo treću dozu. Od najčešćih reakcija na vakcinu javljali su se bol u ruci, blaga temperatura, glavobolja… Prema našim saznanjima, većih komplikacija nije bilo, ali to nije samo podatak koji važi za našu zemlju, nego je slično iskustvo u svetu.

Reakcije na vakcinu se mogu javiti svakako, kao i kada se uzima bilo koji lek, zbog čega lekari savetuju da ako imate neku nedoumicu, potvrđena vam je neka bolest, uzimate određene lekove, ili ste pak alergični na neku od supstanci, se najpre konsultujete sa lekarom.

Prema poslednjim podacima u Srbiji je u poslednjih 24 sata korona virusom zaraženo 7.190 osoba. Na bolničkom lečenju nalazi se 6.519 osoba. Na respiratorima je 269 pacijenata. S druge strane, kako saznajemo, nezvanično, iz nekoliko različitih bolnica širom Srbije, od posledica vakcinacije ne lečimo ni jednog pacijenta.

Epidemiolog i član Kriznog štaba prof.dr Branislav Tiodorović kaže za „Blic“ da prema podacima kojima raspolažemo, reakcije su izuzetno retke, te je jasno da mi u bolnicama lečimo ljude koji su zaraženi koronom, a ne one koji su imali reakciju na vakcinu.

- Takve komplikacije su izuzetno retke, ali ne samo kod nas, nego i u svetu, generalno. Bilo je priče o vakcini AstraZeneka, da li izaziva trombozu, kasnije se potvrdilo da to nema veze sa vakcinom. Kao i svaki lek, i vakcina može dati neku reakciju, ali to se zaista retko dešavalo. Da se razumemo, svi koji su primili vakcinu, svi se oni prate i to je obaveza. Kada se javi problem to se prijavi, onda se prati stanje pacijenta, da bi se problem sanirao, međutim reakcije su zanemarljive. Naravno, treba biti oprezan, slažem se. Ako neko pije lekove, ako ima bolesti, treba to da prijaviti lekaru, ali ne i da izbegava vakcinaciju zbog strahova. Hajde da vidimo šta brine ljude - objašnjava profesor Tiodorović.

Nisu svi antivakseri, dodaje profesor, neki ljudi se, kako kaže plaše, ali razloga nema niti za paniku niti za čekanje.

- Nema čekanja. Ja sam zato predložio, da vakcinišimo sve koji su primili drugu dozu pre pet meseci. Nekada je pitanje dana kada treba primiti treću dozu, pa lekari najbolje vide kada počinje da opada nivo zaštite i kada je potrebno dati treću dozu, objašnjava profesor za „Blic“.

Niš kao jedan od gradova koji ima visok obuhvat vakcinacije od 66 odsto, slobodno se može uzeti kao primer. Direktor Doma zdravlja u Nišu, prof.dr Milorad Jerkan ispričao je za „Blic“ kakvih je reakcija bilo na vakcinu.

- Sem temperature koja može sa se javi između 37 i 38 tog dana, ili eventualno bola u ruci i blagog crvenila, ništa se nije dešavalo. Glavobolja se možda javljala kod nekoga. Mi smo dali 66,02 odsto prvih vakcina, odnosno 62,5 druge doze, a oko 31.000 treće doze. Niko nije umro od vakcine, niti je imao smetnje. Treba napomenuti da je tu najviše bilo ljudi koji mogu biti u rizičnoj grupi, ljudi sa komorbiditetima, ali nikome se ništa nije desilo, izjavio je profesor Jekran.

S druge strane, u istom gradu, u UKC Niš organizovana je vakcinacija visoko rizičnih grupa, te smo od generalnog direktora prof.dr Zorana Perišića saznali šta se dešavalo tokom vakcinacije one populacije koja se smatra rizičnom.

- Vakcinisali smo više od 1.400 ljudi koji se spadaju u rizičnu grupu, ili su kod nas dolazili uz obrazloženje da su rizična grupa. To su oni ljudi koji imaju komorbiditete, koji su alergični na neke supstance. Sve smo ih vakcinisali i niko od njih nije imao reakciju. Jedna žena je zadržana 24 časa kako bi se pratilo njeno stanje jer je imala hipertenziju, ali je to rešeno. Uvek kažem, nemojte se plašiti vakcine, plašite se bolesti, izjavio je za „Blic“ profesor Perišić.

I CDC sproveo studiju

Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) objavili su pre nekoli dana rezultate studije koja je istraživala nuspojave nakon treće doze vakcine. U istraživanju je učestvovalo 306 ljudi koji su primili treću dozu vakcine protiv kovida-19 kompanije Fajzer, nuspojave nakon treće doze bile su vrlo slične onima nakon primanja druge. Najčešće nuspojave među vakcinisanima bile su umor – 56 odsto, glavobolja – 43 odsto i bol u ruci na mestu uboda – 71 odsto.

Navedeni simptomi obično traju jedan ili dva dana. Dodatne česte nuspojave bile su umor u mišićima ili zglobovima, kao i povišena temperatura, naveo je CDC.

Natečeni limfni čvorovi ispod pazuha bili su češće prisutni nakon treće nego nakon primarne serije od dve doze. Od ostalih nuspojava tu su bol, crvenilo i oticanje na mestu uboda i bolovi u mišićima ili zglobima, dodala je američka Agencija za hranu i lekove (FDA).

