KAKO JE MOGUĆE DA NAS LEČE ONI KOJI I SAMI NE VERUJU U MEDICINU?! Lekari neće da prime ni vakcinu protiv MMR i hepatitisa

Veliki broj zdravstvenih radnika u Srbiji ne samo što ne želi da se vakciniše protiv koronavirusa već odbija da primi i vakcine koje su za njih obavezne!

Ovakvo ponašanje zaposlenih u zdravstvu stvara konfuziju kod građana, a istovremeno i strah, jer se postavlja pitanje kako da uopšte veruju lekarima - bez obzira na to o kojoj bolesti je reč - kad mnogi od istih tih lekara nemaju poverenje u nauku i ono što su godinama učili! Oni sad treba da ubede pacijenta da je nešto dobro za njega, a sami se toga ne pridržavaju!

- Postoje u ovom trenutku tri obavezne vakcine za zdravstvene radnike - protiv hepatitisa, protiv sezonskog gripa i MMR vakcina. Najviše od ovoga što smo dostigli u vakcinaciji zdravstvenih radnika jeste 50 odsto protiv hepatitisa - iznela je premijerka Ana Brnabić poražavajuću statistiku i dodala da se protiv sezonskog gripa vakciniše 10 odsto zdravstvenih radnika.

Pojedini lekari u Srbiji godinama iznose stavove koji su suprotni zvaničnoj medicini, a posebno tokom pandemije koronavirusa, stvarajući tako kod određenog broja građana sumnju u to da kovid 19 postoji i da su vakcine efikasne, iako su nekima od njih od posledica korone preminuli i najmiliji. Tako je, recimo, Miloš Mitić (22), verenik trudnice Jovane Petrović (20), koja je umrla u sredu u UKC Niš, rekao da i posle svega ne veruje u koronu, te da ni on ni Jovana nisu bili vakcinisani.

Infektolog prof. dr Dragan Delić kaže da je neshvatljivo to da neki zdravstveni radnici odbijaju vakcinu i zvaničnu medicinu. Posledice, kako kaže, mogu biti ogromne.

- Svaki lekar ima pravo da sumnja u određene naučne istine, ali ako neki lekar sumnja u vakcinu, terapiju ili bilo šta, treba da dođe na stručni sastanak i kaže svoje stavove, da ih brani i da se bori za to. Ne ide se na televiziju da se laicima iznose sumnje. Taj lekar na taj način samo stvara konfuziju, istovremeno sebe promovišući kao nekog lekara visoko moralnih kvaliteta. To je sramota! - kaže Delić i dodaje da bi etički komiteti lekarske komore trebalo da reaguju na to, a ne da ćute.

Delić ističe i da je neprihvatljivo to što neki lekari odbiju i druge vakcine, posebno one protiv hepatitisa B.

- Treba pitati direktore zdravstvenih klinika zašto se njihovi zdravstveni radnici ne vakcinišu. To je zakonom regulisnao. Lekar koji nije vakcinisan protiv hepatitisa se može povrediti i dobiti infekciju. Za to je dovoljno svega 0,00004 mililitra inficirane krvi, to je količina koja se ne može videti ni golim okom. Ako se lekar povredi na iglu ili skalpel gde ima krvi verovatnoća da će dobiti hepatitis sa zaraženog je 33 odsto. Naravno, ako ima hroničnu infekciju, on to može preneti i bolesniku - kaže Delić i dodaje da oni koji imaju negativan stav prema vakcini dovode u pitanje svoju licencu.

Da nije lekar i da samo sluša šta neke kolege pričaju, dr Moma Jakovljević, pomoćnik direktora KBC "Dragiša Mišović", kako kaže, i sam bi bio zbunjen:

Najgore je kada se doktori svađaju. Ako vi dođete kod mene u ambulantu i ja kažem: "Treba da se operišete", neko drugi kaže: "Ne treba", a treći: "Možda" bili biste toliko zbunjeni da ne biste imali pojma šta da radite. Nema objašnjenja za to što neke kolege ne veruju u ono što su učili. Očigledno ima neki procenat njih koji su, iz ko zna kog razloga, zalutali na medicinu.