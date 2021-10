Zbog korone ODLOŽENA poseta patrijarha Porfirija Sjedinjenim Državama: Epidemiološki uslovi diktiraju datum odlaska

Višednevna poseta patrijarha Porfirija i članova Sinoda SPC Sjedinjenim Američkim Državama, koja je bila planirana od 11. do 27. oktobra, odložena je zbog epidemiološke situacije, a novi datum odlaska naknadno će se utvrditi, piše "Blic".

Protokolom posete delegacija SPC je trebalo da se susretne sa vernicima iz tri eparhije, zapadnoameričke, istočnoameričke i novogračaničke, ali i da se proveri zakonitost njihovog organizovanja kao jednočlanih neprofitnih organizacija. Istovremeno, bilo je predviđeno i da se obavi kontrola trošenja novca od strane episkopa istočnoameričkog Irineja za obnovu Hrama Svetog Save u Njujorku, koji je teško oštećen u velikom požaru na Vaskrs 2016. godine.

Da podsetimo, odlazak patrijarha u Ameriku bio je iniciran, između ostalog, zahtevom velikog broja vernika, pre svega istočnoameričke eparhije, koji su se pismima obratili Patrijaršiji,i tražili da crkvena vlast proveri da li je ovakav način organizovanja suprotan Ustavu SPC jer postoje indicije da je i celokupna imovina preneta na ime jednog člana korporacije odnosno episkopa i to sa mogućnošću da on sam odlučuje o njoj.

Pored toga, oni traže i da Patrijarh i Sinod obave i kontrolu zakonitosti trošenja crkvenog novca, posebno onog koji su vernici prikupili za obnovu hrama Svetog Save na Menhetnu, jer su troškovi sa 3,6 miliona dolara, kolika je bila predračunska vrednost, narasli na čak osam miliona dolara. Upravo zbog svih tih dešavanja u istočnoameričkoj eparhiji grupa parohijana je angažovala i advokata koji je uputio poslednje pismo upozorenja episkopu Irineju, koje po američkom zakonu prethodi tužbi za nezakonite radnje.

Naš izvor blizak Patrijaršiji navodi da su za sada sve ove ali i druge aktivnosti Patrijarha i Sinoda, koje su bile planirane da se realizuju od 12. do 27. oktobra, biti odložene i da će se datum naknadno odrediti.

- Čim se stvore povoljniji epidemiološki uslovi, poseta će se realizovatii i vernici, koji su pokazali izuzetno interesovanje i radost zbog susreta sa Patrijarhom i Sinodom, ne treba da brinu zbog ovog otkazivanja. Zasad je neizvesno kada će to biti ali ono što je izvesno, to je da Patrijarh i Sinod nisu odustali da se uključe u preispitivanje navedenih problema oko organizovanja eparhija kao jednočlanih neprofitnih organizacija kao i kontrole eventualnog nezakonitog trošenja novca od strane episkopa istočnoameričkog Irineja za obnovu Hrama Svetog Save u Njujorku. Inače, gotovo svaki sat program za ovu posetu bio je od prvog dana u Čikagu, do poslednjeg u Njujorku, ispunjen aktivnostima delegacije, a on se neće značajnije menjati ni kada se bude odredio novi datum odlaska u Ameriku - navodi naš sagovornik.

Inače, u Ameriku je pored Patrijarha, trebalo da putuju i članovi Sinoda, mitropolit dabrobosanski Hrizostom, episkop sremski Vasilije, episkop kruševački David i episkop zvorničko-tuzlanski Fotije. Na put je trebalo da krenu i još nekoliko crkvenih velikodostojnojnika među kojima su i Velibor Džomić, Vladan Simić i Miroslav Čolaković.

