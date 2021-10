SATERALA PEDOFILA U ĆOŠAK! Majka devojčice (14): 'Nisam imala želudac da se dopisujem s njim!' - Sada joj PRETE njegovi rođaci!

Jovana je osujetila D. V. iz sela u okolini Kragujevca u nameri da ostvari svoje bolesne fantazije nad njenom ćerkom, koji nije znao da komunicira sa majkom 14-godišnjakinje.

Ovo u velikoj meri traumatično iskustvo za njenu ćerku Jovana je teško podnela, ne želeći da razmišlja o tome šta bi se desilo da nije na vreme otkrila namere perfidnog predatora.

Znajući da na društvenim mrežama vrebaju razne opasnosti za maloletnike, Jovana redovno prati aktivnosti svoje ćerke.

- Sreća je da s ćerkom imam otvoren odnos i da mi je odmah pokazala prepisku, a imam njen Fejsbuk nalog i mejl na svom telefonu, tako da pratim u svakom trenutku s kim komunicira, i ispostavilo se da sam ispravno činila - dodaje ona.

Ispostavilo se da je D. V. pisao i drugim devojčicama, a otac jedne od njih objavio je prepisku u kojoj se dotični muškarac obraća gnusnim rečima u porukama, tražeći fotografije od njegove maloletne ćerke na kojima je gola, a potom i da stupe u seksualni odnos!

- Nisam tebe još imao, nisi prva. Voleo bih da te vidim, da počnemo upoznavanje - nastavio je predator. Na pitanje šta želi od nje, koje mu je postavio otac devojčice s njenog profila, odgovorio je: "Želim s*ks sa tobom."

Kada je video da su njegove prepiske objavljene na Fejsbuku, D. V. se pravdao da mu je profil hakovan, navodeći da on nije pisao devojčicama.

Pretnje i ucene

Nakon svega, majka je doživela niz stresnih situacija, koje su prerasle u pravu noćnu moru, zbog kojih se zabrinula za svoju i ćerkinu bezbednost. - D.V. mi je slao poruke koje normalan čovek ne može da pojmi. Napisao mi je da je otac maloletnice kojoj je pisao "zatečen kako vrši polne radnje nad mojom ćerkom", da on ćuti, kao i osoba koja ih je pronašla u mojoj kući, te da je policiji prijavio da neko koristi njegov nalog. Tražio je da ga više ne blatimo i ucenjivao me da će sve obelodaniti ukoliko ne ućutim. Trpim i pretnje njegovih rođaka koje tvrde da će me tužiti za uvredu časti?! - priča Jovana R.