PAŽLJIVO ZA VOLANOM! Prva jesenja kiša je najopasnija, ako padavine potraju - ovo ne zaboravite da uradite!

Za vozače su najopasnije iznenadne promene uslova vožnje, kada posle dužeg suvog perioda počne da pada kiša. Najopasnije su prve kapi kiše, koje u dodiru sa prašinom stvaraju određene kuglice i onda dolazi do proklizavanja vozila. Kada kiša pada više dana, problem su klizavi kolovozi i smanjena vidljivost. Ako ovakvo vreme potraje još nekoliko dana, potrebno je da se zamene gume, kaže Duško Pešić, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja.

Pešić ističe da do pojave akvaplaninga (kada vozilo ne može svojom težinom da istisne vodu ispod gume) dolazi iz više razloga.

"Najčešće bankine nisu očišćene, promene uspona i padova i kolotrazi. Kada imamo takve situacije, pneumatici treba da odvedu vodu. Način i brzina na koji će pneumatici to da urade zavise od brzine kojom se vozilo kreće, dubine šara i pritiska u gumama i količine vode u kolotrazima", objašnjava Pešić.

Prema njegovim rečima, osnovna preporuka za držanje rastojanja jeste - minimalno jedna trećina od brzine u kilometrima izražena u metrima.

"Znači, ako idemo 100 kilometara na čas 30, 33 metra bi trebalo da bude rastojanje između vozila da bismo mogli da vidimo šta vozač ispred nas radi i da možemo da zaustavimo vozilo. Na mokrim kolovozima, pored toga što dolazi do proklizavanja, znatno se produžava zaustavni put i to vozači moraju da imaju u vidu", objašnjava direktor Agencije za bezbednost saobraćaja.

Dodaje i da, kada ima vode vode na kolovozu, može da dođe do gubitka stabilnosti i potrebno je da vozači postepeno smanjuju brzinu.

Sezona je jesenjih poljoprivrednih radova, a traktori koji sa njiva izlaze na put ostavljaju velike količine blata za sobom.

"Blato je veoma opasno zato što između pneumatika i podloge nema odgovarajućeg trenja i vozači gube stabilnost. To dolazi do izražaja kod starijih vozila koja nemaju sistem za kontrolu stabilnosti. Znatno se produžava zaustavni put, i do tri puta u odnosu na suv kolovoz", ističe Duško Pešić.

Magla je posebna priča, zna da smanji vidljivost na samo 10-tak metara. U takvim uslovima najvažnije je da se prilagodi brzina vožnje uslovima vidljivosti, da se uključe svetla za maglu, a kada je magla veoma gusta, i četiri pokazivača pravca, savetuje Pešić.

Dodaje da je, ako ovakvo vreme potraje još nekoliko dana, potrebno zameniti gume.

"Zakon kaže da su zimski pneumatici obavezni od 1. novembra ukoliko se na kolovozu nalaze led i sneg. Međutim, ako je temperatura niža od sedam stepeni, letnji pneumatici gube svoja svojstva, gube mekoću, postaju čvršći i onda se produžava zaustavni put. U nekim delovima Srbije temperature su se već spustile do nule i tu je već potrebna zamena letnjih pneumatika", naglašava direktor Agencije za bezbednost saobraćaja.

Statistika pokazuje da je u poslednja dva meseca pogoršana bezbednost u saobraćaju.

"Ove godine stradaju ranjive kategorije učesnika, devet više poginulih pešaka, a manje poginulih vozača u putničkim automobilima u odnosu na prošlu godinu. Prošle godine je poginulo 385 osoba, a ove 381. Za prvih devet meseci ove godine devetoro dece je poginulo, ali je smanjen broj mladih ljudi koji su stradali u saobraćajnim nezgodama. Ove godine je poginulo 68 mladih osoba, a prošle godine je bilo - 83. Starijih od 65 godina poginulo je 20 više nego prošle godine. Prošle godine do ovog momenta bilo je 100 poginulih, a ove 120", kaže Duško Pešić.

U okviru Dečije nedelje predstavnjen je Pažljivko.

"Pažljivko je već 10 godina sa nama i generacije dece odrastaju uz Pažljivkovu knjigu, bojanku, pesmice, crtaće, predstave. Uči decu osnovnim stavrima - gde i kako se ulica prelazi, da budu bezbedni kao pešaci i putnici, i to onako kako je deci zanimljivo i prihvatljivo. Ove godine smo uradili i novi crtani film o pravilima ponašanja u saobraćaju", ističe Duško Pešić, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja.