'SRPSKE FIRME SU BILE VODEĆI GIGANTI'! Rodić o značaju saradnje sa državama članicama Pokreta nesvrstnaih (VIDEO)

Goran Rodić, potpredsednik Građevinske komore Srbije, istako je da je obeležavanje 60 godina od prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja u Beogradu pokazalo da je Srbija istinski naslednik bogate diplomatkse tradicije Jugoslavije.

- Srpske firme su bile vodeći giganti. Imali smo jaku operativu. Samo Beograd je u to vreme imao više od 100.000 građevinskih radnika. Naše firme Energoprojekt, Rad, Trudbenik, Palnum, Mostogradnja i Komgrap su firme koje su bile svetksi poznate - rekao je on.

Rodić je naveo da su firme iz Srbije obavljale velike građevinske poduhvate u Africi.

- Enegroprojekt je u Zimbabveu radio ogroman projektni centar koji je i projektovao. Sad se pokazalo šta znači kakvi se veliki poslovi otvaraju u Siriji i drugim mestima. Da imamo spremnu zanatsku elitu sada bismo opet donosili milijarde u zemlju - naveo je Rodić.

Prema njegovim rečima 1983. godine građevinska industrija je donela čak više od dve milijarde dolara profita, što danas iznosilo gotovo 20 milijardi.

- Radili smo u Alžiru infrastrukturu normalnu, u Tunisu i Maroku Planum i Mostogradnja su radili puteve. Negde oko 6.000 stanova smo radili u Alžiru. U Libiji smo radili infrastrukturu vodosnabdevanja, brane i luke. Naše firme bile su najbolje - rekao je on.

Rodić se osvrnuo i na obeležavanje 60 godina od prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja u Beogradu rekavši da su poslate važne poruke.

- Te nesvrstane zemlje su većinom nerazvijene, one su željne novih investicja, one imaju svoje prirodne resurse, gas i naftu i druge vrste prirodnih bogatstava. Mi smo izvodili radove, a za kontru smo uzimali naftu i neke druge proizvode koji su trebali ondašnjoj Jugoslaviji - rekao je on.