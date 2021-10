'NAŠLI SMO TRAGOVE!' Vladimiru medvedi na Goliji provalili u štalu, pa tamo napravili užas!

Starina Vladimir Stojković (89) iz Brusnika na Goliji u noći između ponedeljka i utorka ostao je bez šest ovaca koje su mu zaklali i pojeli medvedi – pošto su provalili u njegovu štalu.

Neretko se dešava da medvedi napadaju stada u pustim, zabitim golijskim selima, ali to se do sada događalo na pašnjacima i u torovima, ne pamti se ikada da su zveri upale u zatvoren objekat. I to pošto razvalili deo krova i zida, prenosi Blic.

Stojković je u utorak ujutro, kao i svakog dana, pošao da štali, 200 – 300 metara udaljenoj od kuće, da pusti ovce.

- Čim je otvorio vrata stado je, kao stampedo, jurnulo napolje i razbelažo se o livadi i šumi. Znao je da su ovce istrčale preplašene, ali ne i zbog čega. A onda je jednu našao zaklanu i primetio rupu na mestu gde se spajaju krov i zid u gornjem delu štale gde se nadstrešnica spušta do zemlje - priča Vladimirov sin Ljubiša (49) zaposlen kao šumar.

Stojkovići su sa druge strane štale zatekli još jednu pojedenu ovcu, od koje su ostali samo vuna i koža. Kraj nje su našli tragove dva odrasla medveda i njihov izmet. Potom su vratili razbežale ovce i brojeći ih uvideli da nedostaju još tri.

- Nismo ih našli ni žive ni mrtve. Verovatno da su ih medvedi odvukli u šumu i pojeli. Posle dva dana od posledica ujeda i lomljave uginula je još jedna ovca. Ostale se teško kreću i jedva pasu - kaže Ljubiša Stojković.

Neverovatan je način na koji su medvedi, osetivši jeftinu gozbu, upali u štalu.

- Razvalili su deo zida i odgurali kamenje, a kako im je rupa bila tesna da se provuku proširili su je preko krova na kome su polomili dva reda crepa i pregrzili grede. Kad su napravili dovoljno širok otvor ušli su u štalu - navodi Ljubiša.

Dan pre nego što su se zveri gostile u njegovoj štali, nastavlja on, jednoj komšinici medved je ušao u dvorište i jeo joj jabuke sa drveta. Preplašena žena koja je krenula napolje da okači veš kad ga je ugledala samo se vratila u kuću i zatvorila vrata.

Uvek je medveda bilo na Goliji, kaže Stojković, ali nikada ovoliko. I nikada, mada su uvek kidisali na torove, voćnjake i košnice nisu demonstrirali toliku smelost da priđu kućama i ljudima.

- Štetu sam prijavio inspektorki za zaštitu životne sredine Opštine Ivanjica koja je obećala da će doći i načiniti zapisnik. Dok ona ne uradi svoje ostaviću štalu kaku su je ostavili medvedi, a za to vreme ovce će biti u drugom objektu - priča šumar iz Brusnika.

Kad su medvedi razvalili krov i zid, svestan je, neće im sledeći put biti nikakav problem da razvale vrata štale.