OTKRIVENA NAJVEĆA SLOBINA TAJNA: Ovo je bio trenutak kada je Milošević ZAPLAKAO

Nenad Đorđević, nekadašnji predsednik Jugoslovenske levice tvrdi da je upozoravao Miru Marković da će Slobodan Milošević biti ubijen u Hagu ali da mu ona nije verovala.

"Rekao sam Miri Marković da će likvidirati Miloševića u Hagu ali mi ona nije verovala. Rekao sam joj da vodi računa i da će se to desiti, na šta mi je rekla da pričam gluposti. Inače ja sam Slobi poslao nekoliko kaseta koje ga oslobađaju odgovornosti koje sam ja dobio od nekih mojih prijatelja. Milošević je počeo da plače kada je dobio te kasete. Rekao je nekome - ja sam se o tog čoveka strašno ogrešio a on mi pomaže. A ja nisam hteo da pomognem njemu nego Srbiji", rekao je Đorđević, a prenosi Mondo.

Prema njegovim rečima još jedna osoba o koju se Milošević ogrešio je bila prof. Smilja Avramov.

A upravo je ona osmislila ceo koncept njegove odbrane u Hagu. Ona je bila prvi svedok haškog tribunala protiv Miloševića a ona je svedočila u korist Srbije i u korist Miloševića. To je bila njihova najveća greška što su nju pozvali da svedoči prva", rekao je Đorđević.

Govoreći o Miri Marković, Đorđević kaže da je ona bila dvostruka ličnost. Dok razgovara sa mnom, kaže on, o meni priča sve najbolje, kad ja odem ona bi mi zabila nož u leđa. Sa mnogima je tako radila.

"Sloba Milošević je bio izuzetno inteligentan čovek van svake sumnje. On nikada ništa nije čitao i hvatao je sve u letu. Iz komunikacije izvuče ono što je najznačajnije i najbitnije i to onda koristi. Za njega je čitala Mira. Ona je njemu prepričavala novine i knjige. Mira je bila načitana i obrazovana. Ko misli da Mira nije bila inteligentna taj se vara. Milošević je vladao nama a Mira je vladala Miloševićem", rekao je Đorđević.

Napominje da je Milošević, između ostalog, imao problema sa bratom jer Mira nije volela Borislava. A Borina je mrzela Miru kao najvećeg neprijatelja.

Podsetimo, svojevremeno je Đorđević potvrdio da je tačno da su SAD nudile Slobodanu Miloševiću ogroman novac i priliku da se skloni u Ameriku.

"Miloševiću su Amerikanci nudili 100 miliona da se skloni i da bude bankar negde u Americi. On to nije hteo da prihvati jer je smatrao da on kao Srbin ne treba da dozvoli da bude potkupljen. Amerikanci su mu to zapamtili i kasnije mu mnoge stvari nisu tolerisali", rekao je Đorđević.

Prisetio se tada kako je jednom prilikom sa Mirom Marković i Miloševićem razgovarao 14 sati.

"Pričali smo o svim stvarima koje se dešavaju u Srbiji, čak i ličnim stvarima. To je bio naš definitivni raskol. Posle mesec dana sam bio uhapšen. Svašta sam im tada rekao. Ja o tome ne volim da pričam. To je za mene bilo bolno, jer sam morao da raščistim sa nekim svojim idejama", istakao je Đorđević.