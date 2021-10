DEČAK KOJI JE ODUŠEVIO SRBIJU: Pomažem svim dobrim ljudima, nosim drva, idem u prodavnicu...

Dvanaestogodišnji Nebojša Dakić, svojom odlukom da radi, ovog leta je podelio Srbiju. Dok su jedni podržali dečaka u ideji zaradi džeparac, drugi su to osporavali zbog činjenice da je maloletan i da mu po zakonu nije dozvoljeno da radi.

Nebojša je učenik šestog razreda a neobičan oglas koji je postavio u Batajnici, nenadano ga je proslavio. A njegova jedina želja bila je da pomogne drugima.

Na početku leta, kada se većina njegovih vršnjaka spremala za odlazak na more ili u selo, Nebojša je odlučio da postavi oglas u kome dobrim ljudima nudi pomoć u obavljanju poslova koje ume i može da uradi.

- Pišem pomažem svima i sad imaju par primera, donosim drva, idem u prodavnicu, šetam psa, kosim travu i ako ima još nešto da im mogu ja pomoći oni to kažu i ako mogu ja im to pomognem - rekao je Nebojša.

Dozvolu da ideju sprovede u delo, vredan i poslušan dečak dobio je od roditelja, koji vode računa o tome da ga aktivnost koju je odabrao ni na koji način ne ugrožava.

- Prvo sam malo sačekao kad sam postavio oglas i onda posle par dana ja sam video da me neko zove i onda me pitala mama jednom ko me to zvao i ja sam joj rekao da je ovo bilo jedno iznenađenje za nju i onda sam joj rekao i ona se oduševila, tata kad je došao s posla jer je radio ceo dan onda je i on se oduševio i video je da su sva deca na kompjuteru ili idu negde, a ja jedini ostao kući i krenuo sam da radim - kaže dečak.

Nebojša je odlučio da za svoj rad traži simboličnu nadoknadu od 300 dinara.

- Pošto pomažem ljudima i stavio sam kao neki cenovnik, stavio sam priličnu cenu, da ne bude mnogo, da ne bude ni malo i onda sam tu stavio kao neku kasicu prasicu i tu skupljam pare, na šta ću ih jednom potrošiti - ispričao je Nebojša.

Zakon o radu zabranjuje zapošljavanje dece mlađe od 15 godina. Zbog toga su se nakon Nebojšinog oglasa mnogi pobunili, pozivajući se na odredbe ovog Zakona. Međutim, pravna savetnica iz Unije poslodavaca objašnjava da se dečakova aktivnost ne može posmatrati kao radni angažman.

- Svaka dečija aktivnost se ne može smatrati opasnim radom, u tom smislu što evo u konkretno ovom slučaju imamo dečaka koji želi da zaradi džeparac iz ne znam, kojih god razloga, mislim to je jednostavno njegova volja i njegova želja, znamo da su roditelji upućeni, mislim da su informisani o tome što je veoma važno - objasnila je Jelena Jevtović iz Unije poslodavaca Srbije.

Dodaje i da je za dečakove roditelje bitno da budu u toku s pozitivnim propisima, jer postoje ograničenja koja se odnose na radne aktivnosti maloletnika i obrate pažnju da ne krše neku odrednu.

- U ovom konkretnom slučaju mislim da po meni lično, znači sad pričam lično, je veoma bitno da svi mi shvatimo da nije, opet kažem, svaki rad opasan, da nisu sva deca žrtve zloupotrebe tog rada i mislim da je veoma važno da se ovde vidi neka intencija da se neka odgovornost za budućnost neku stekne, pošto je svakako bitno da se steknu na vreme radne navike, ne znam odgovornost za druge - rekla je Jelena.

Komšije su prepoznale Nebojšinu dobru nameru, pa i onu njemu pomažu. Kada treba da odštampa oglas ili ponese malo težu kesu, a ima i onih koji žele da ga časte bez ikakvog zadatka. Dečaku ipak najviše znači pohvala i mogućnost da pomogne dragim ljudima.

Zahvaljujući oglasu, sreo je i drugaricu koju nije video od vrtića.

- Najzanimljiviji poziv mi je bio to što me zvala moja drugarica. Mislio sam da je potpuno neko drugi i mislio sam da će biti komplikovano sad doći tamo i naći kuću, a video sam kad sam došao tamo na Busije, da su već bili tu spremni i čekali su me i potpuno su me iznenadili i posle tog poziva, hteli su da me časte prvo pa onda da radim - ispričao je Nebojša.

Iako je želja da pomogne drugima Nebojši bila glavni motiv, ideju je podstaklo i ponašanje njegovih drugara. Međutim, u jednom se ne razlikuje od svojih vršnjaka. Voli Jutjub, pa je i sam počeo da snima.

- Kao mali sam gledao ove starije što su snimali svašta, neki su kuvali i video sam da neki snimaju igrice i sad ima tu dosta ljudi. I ja sam krenuo isto da snimam, počeo sam prvo s igricama, pa sam krenuo s kuvanjem i onda više mi je ispalo to kuvanje se isplatilo nego igrice. Najviše volim da kuvam spanać, sarmu i punjene paprike. Sve sam naučio od mame da skuvam - ispričao je dečak.

Dok traje školska godina, Nebojšin oglas neće biti aktivan. On je ipak našao način da i dalje pomaže drugima, ovog puta svojim vršnjacima. Narednih meseci na jutjub kanal postavljaće video snimake namenjene školarcima.

Dobre navike stiču se od najranijeg detinjstva. To je, iako veoma mlad, dobro shvatio ovaj plavooki dečak. Odgovoran, požrtvovan i ljubazan, počeo je da korača na svom putu do uspeha. Ako ovako nastavi, taj uspeh mu je zagarantovan.