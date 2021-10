DANAS ČAK I SNEG! U Srbiji ostaje hladno i oblačno vreme, a u ovim delovima zemlje će se zabeleti!

U Srbiji se i danas zadržava hladno i pretežno oblačno vreme sa slabom kišom u centralnim, južnim i istočnim predelima. Kišna zona se postepeno pomera ka jugu i jugoistoku i kiša prestaje popodne i u centralnim predelima.

Na planinama iznad 1000 mnv će padati susnežica i sneg uz slabljenje padavina. Po Vojvodini se očekuju sunčani intervali popodne. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale.

Minimalna temperatura od 4°C do 8°C, a maksimalna od 6°C na jugu Srbije, u Kosovskoj Mitrovici, do 15°C na severu Vojvodine. Uveče suvo na severu i zapadu Srbije, a slaba kiša na istoku i jugu.

Beograd: Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna do 12°C. Uveče suvo.

Niš: Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do 8°C. Uveče hladno sa slabom kišom.

Užički region: Minimalna temperatura od 5°C do 6°C, a maksimalna od 8°C do 10°C. Na Zlatiboru i Tari oblačno sa malo susnežice i snega pre podne i temperaturom najviše do 4°C.

Vojvodina: Minimalna temperatura od 4°C do 8°C, a maksimalna od 12°C na jugu Vojvodine do 15°C na severu, u Subotici i Somboru. Uveče suvo.