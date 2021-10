DOGAĐAJ KOJI SE PREPRIČAVA! TROJICA SRPSKIH VELIKANA na jednom mestu razgovarali o NESVAKIDAŠNOJ TEMI!

Šovinistička farsa prelivala se sa pozorišne scene i u živote ova dva glumačka velikana.

Predrag Ejdus je u svojoj karijeri odigrao oko 200 dramskih uloga i snimio više od 50 filmova, učestvovao je u 50 televizijskih drama i 30 tv-serija.

Javnost će ga najviše pamtiti po filmskim ulogama, pozorišnim bravurama, ali i javnim nastupima u kojima je govorio o našem društvu, ljudima, porodici, ljubavi...

Jedan od onih koji su ga najbolje poznavali bio je glumac Josif Tatić sa kojim je Peca godinama igrao legendarnu predstavu "Šovinistička farsa". Upravo njih dvojica akteri su ove anegdote.

Predrag Peca Ejdus i Josif Tatić su desetak godina igrali jednu od najgledanijih predstava u Jugoslaviji "Šovinističku farsu". Sa njom su Ejdus i Tatić proputovali ceo svet i igrali na svim meridijanima.

Upravo ova kultna predstava odvela ih je u daleku Australiju, a na povratku se desilo da avion dele sa patrijarhom Pavlom.

"Vraćali smo se sa turneje iz Australije i u Atini prelazimo u JAT-ov avion za Beograd. Ali avion ne poleće jer se čekaju neki VIP gosti. Stiže delegacija na čelu sa patrijarhom Pavlom. Prođu pored nas, odu napred, poleće avion, a Tale se diže i kreće", ispripričao je svojevremeno za Blic Predrag Ejdus.

Glumac je nastavio.

"Pitam ga gde će, a on odgovara da ide da pozdravi patrijarha Pavla. Znam koliko smo popili na aerodromu, pili smo i u avionu čekajući VIP goste, molim ga da to ne radi, a on me otkačinje: "Ćuti ti, Jevrejinu, ovo je moj patrijarh!" A, pritom je on bio ateista. Ode Tale, nije prošlo dve sekunde i vraća se. Pitam šta je bilo, a on mrtav ozbiljan odgovara: "Izgleda da me nije prepoznao!" I danas kad se setim kako mi to saopštava, vrištim od smeha, sećao se Ejdus.

Josif Tatić je preminuo iznenada u 67. godini života, 8. februara 2013. Predrag Ejdus umro je 28. septembra 2018.