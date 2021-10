VAKCINA PREPOLOVILA SMRTNOST! Zdravković objavila najnovije informacije iz KBC Bežanijska kosa

Smrtnost od kovida u KBC Bežanijska kosa prepolovljena je u odnosu na jul prošle godine i to, pre svega, zahvaljujući vakcinaciji, istakla je doc. dr Marija Zdravković, direktorka KBC Bežanijska kosa.

Ova bolnica je prvi put ušla u kovid sistem 23. juna 2020, kada je Srbiju udarao drugi talas koronavirusa, koji odneo brojne živote naročito u julu, a znatno više nego prvi talas, za vreme koga je Srbija bila zaključana bezmalo dva meseca. U to vreme, naravno, nije ni postojala vakcina protiv kovida.

- U julu prošle godine imali smo 11,9 ukupnu smrtnost u našoj bolnici, a sada imamo 7,7%, što je skoro upola manje. I to je definitivno pokazatelj efekata vakcinacije. Zahvaljujući vakcinaciji gotovo da smo prepolovili smrtnost od kovida u KBC Bežanijska kosa - kazala je dr Zdravković.

Doktorka Zdravković je potom objasnila da je to dokaz da je vakcinacija smanjila opštu smrtnost od kovida, iako to možda nekima tako ne izgleda na osnovu svakodnevnih izveštaja o broju preminulih od korone. Ali ovi podaci iz KBC Bežanijska kosa govore da bi taj broj bio drastično veći da nema vakcinacije, koja je i dalje daleko od potrebne i očekivane - svega 53,4% punoletne populacije je pelcovano.

Nažalost, i dalje pacijenti umiru. I to umiru izuzetno stari i bolesni ljudi, među kojima ima i vakcinisanih i nevakcinisanih. Oni ne umiru od kovida, nego umiru kao kovid pozitivni od oboljenja koje imaju. Takvi su pacijenti sa malignitetima - kazala je dr Zdravković.

Zahvaljujući vakcinaciji, kazala nam je dr Zdravković, mnogo manje ljudi umire i od trombova.

- Imamo i mnogo manje tromboembolija jer vakcinisani ne umiru od tromboze. Vakcina definitivno smanjuje učestalost, a to je izuzetno važna stvar, te akutne tromboze zbog koje su ljudi imali amputirane noge do kolena ili čak do kuka, što su strašno teške operacije. Zbog tromboze su i umirali na licu mesta, imali su šlogove. Klinička slika vakcinisanih je daleko od te strašne koju prouzrokuju tromboze. Nama onih strašnih i naglih umiranja kod mladih ljudi kada krene tromboza - naglasila je za Kurir dr Zdravković.

Ona je navela da kovid pacijente sada možemo da podelimo na one koji umiru od direktnih komplikacija kovida i one koji umiru od osnovnog oboljenja, a kao kovid pozitivni.

- Takođe, nažalost, umiru i mlađi koji su nevakcinisani. To su one vesti koje su uvek strašne i odjeknu. Ali nismo imali nijednog mlađeg pacijenta koji je vakcinisan, a da je imao tešku formu bolesti ili da je preminuo. Znači, svi koji su vakcinisani preživeli su kovid i izašli kući iz naše bolnice - istakla je dr Zdravković i dodala:

Molim ljude da se vakcinišu, da shvate da je to za njihovo dobro, a ovo što sam iznela je upravo dokaz toga. Samo vakcinacijom ogromnog dela stanovništva možemo pobediti koronu i sačuvati brojne živote.