LEGALIZACIJA PROSTITUCIJE U SRBIJI ILI NE? Stručnjaci podeljeni kad je u pitanju najstariji zanat! Evo šta su imali da kažu!

Španski premijer Pedro Sančes obećao je da će prostituciju proglasiti nezakonitom zato što, kako je rekao, prostitucija porabljava žene.

Podsetimo, prostitucija u Španiji je ozakonjena 1995 godine, a 2016. Ujedinjene nacije su procenile da je seksualna industrija u ovoj zemlji vredna 3,7 milijardi evra.

O ovoj temi razgovarali smo sa kriminologom, profesorom Dobrivojem Radovanovićem.

- Ako ne legalizujemo prostituciju, onda imamo problem sa zdravljem davaoca usluga, a i klijenata. Davaoci usluga mogu biti i žene i muškarci. Ti zdravstveni problemi su vrlo ozbiljni, što smo videli po epidemiji AIDS. Ako legalizujemo dobijamo zdravstvenu kontrolu klijenata i davaoca usluga, ali sa druge strane imamo jako velike moralne probleme. Da li će ljudi imati normalno zanimanje i pravo na dohodak, ili će to biti privatizovano. To zanimanje je pre svega veliko ponižavanje žena i muškaraca - rekao je prof. Dobrivoje Radovanović

Najstariji "zanat" na svetu se povezuje i sa trgovinom ljudi.

- To je najstariji "zanat" na svetu, to je način na koji su jako siromašni ljudi dolazili do novca. U Americi u javne kući bile jako posećene, to je zlo koje je izgleda došlo i kod nas. Mislim da to ne donosi ništa sem zdravstvene zaštite. Danas je puno moralnih a i pravnih problema. Trgovina ljudima je organizovan kriminal koji je po rangu 4,5 u svetu. To bi postojalo i da ima prostitucije i da nema, ali kad imamo i prostitucije statistika se značajno povećava. Najveći problem je što oni kidnapuju decu, koju potom ubace u prostituciju - kaže kriminolog.

Legalizovana prostitucija nam donosi zdravstvenu zaštitu davaoca usluga i klijenata, ali, šta nam donosi nelegalizovana prostitucija?

- Mnogo delova prostuticija ne ide preko oglasa, preporuka, ide preko narko klubova. Na neki način može se gradirati na uličnu, društveni talog i na elitnu prostituciju gde su uključene poznate ličnosti. Ne postoji mehanizam koji bi prekinuo lanac prostitucije. Ne postoji zemlja gde prostitucija ne postoji. Iz nelegalnosti se malo dobija - zaključio je Radovanović.

