UŽIVAJTE JOŠ MALO NA SUNCU, JER SLEDI JOŠ JEDNO ZAHLAĐENJE! Meteorolog najavio još jednu promenu: Evo kakvo nas vreme čeka do kraja meseca!

U Srbiji će danas, posle hladnog jutra mestimično sa slabim mrazem i maglom, biti pretežno sunčano. Ovakvo vreme nas, prema najavama meteorologa očeku do petka, a onda stiže zahlađenje.

"Narednih dana će u jugozapadnom vazdušnom strujanju ka našem delu Evrope priticati sve topliji avazduh te će preovlađivati sunčano i toplo vreme. Noći će i dalje biti hladne, ponegde uz maglu i ređu pojavu prizmnog mraza, dok će dnevni maksimumi biti u porastu i oko četvrtka koji će najverovatnije biti najtopliji dan u nedelji dostizati i do +24 stepena Celzijusa ponegde", napisao je meteorolog Marko Čubrilo.

Stižu padavine

"U petak već rano ujutro severozapadni, zapadni i jugozapadni deo regiona zahvatiće jače naoblačenje sa kišom,a ponegde i to uglavnom duž Jadrana može biti i grmljavinskih pljsukova. U toku dana ova oblačnost vezana za hladan front premeštaće se dalje na jugoistok i zahvatiti veći deo regiona donoseći naoblačenje, kišu, jak severozapadni vetar i zahlađenje tako da bi planine preko 900 metara nadmorske visine mogle imati prolazno jak, vlažan, sneg. Pogoršanje bi najaksnije treblo zahvatiti jugoisotk Srbije tek u noći ka suboti", najavio je Čubrilo.

Dnevni maksimum biće ispod proseka.

"U subotu na jugoistoku i jugu regiona pre podne pretežno oblačno uz kišu i sneg na preko 1.000 metara nadmorske visine, dok bi nad ostalim predelima uz prestanak padavina usledio rezvedravanje. Do kraja dana padavine bi svugde prestale. Vetar umeren do pojačan, severozapadni, a duž Jadrana bura. Dnevni maksimum u subotu od +8 do +13 stepeni Celzijusa", napisao je Čubrilo. Razvedravnje nam u nedelju ujutro i početkom sledeće sedmice donosi hladne noći gde će na planinama biti mrazeva i oko -5 stepeni Celzijusa, dok se prvi mrazevi mestimično očekuji i u nizijama regiona. Dnevni maksimum malo ispod proseka, uglavnom od +7 do +14 stepeni Celzijusa", objavio je Čubrilo i dodao:

"Modeli se i dalje razilaze po pitanju scenarija oko 26.10. kada ECMWF uz jači uticaj Atlantika nad nama simulira jačanje južnog strujanja i otopljenje, dok GFS uz jači uticaj anticiklona ima hladnije vreme. Za kraj ovog i početak sledećeg meseca cluster ECMWF-a simulira jačanje uticaja ciklonske aktivnosti sa Atlantika ali bi u rasporedu baričkih sistema kako ih ovaj model postavlja nad našim delom Evrope zadržalo relativno toplo, južno, strujanje te za sada nema najave za bilo kakvo jače zahlađenje, posebno ne u nizijama", zaključio je on.

