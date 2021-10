VAŽAN DAN ZA SRBIJU! Slavimo 77 godina od oslobođenja Beograda! Evo kakav program nas očekuje!

Danas se obeležava 77. godišnjica oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu, a državnu ceremoniju u 10 sati u okviru Spomen-kompleksa groblja oslobodilaca Beograda predvodiće ministarka Darija Kisić Tepavčević, koja će položiti vence i odati počast braniocima.

Vence i cveće položiće i predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Grada Beograda, SUBNOR-a, predstavnici ambasada Rusije, Belorusije, Azerbejdžana, Kazahstana, Gruzije i generalnog konzulata Jermenije u Srbiji.

U nastavku programa obeležavanja godišnjice oslobođenja Beograda predstavnici Vlade, Vojske, Grada Beograda, Opštine Voždovac, SUBNOR-a i diplomatskog kora položiće vence u 12:30 časova kod Spomenika stradalim sovjetskim pilotima na Avali.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić podsetio je da je na današnji dan pre 77 godina Beograd oslobođen posle 1.287 dana fašističke okupacije i istakao da Beograd ponosno slavi svoju slobodu.

- Ponosan sam, jer slavimo svoju istoriju i našu antifašističku borbu. Do 2013. godine to je nažalost bilo zabranjeno u našem gradu - napisao je Vesić na svom Fejsbuk profilu.

Naveo je da će jutros u svim beogradskim osnovnim školama deci biti pročitan Proglas grada Beograda povodom Dana oslobođenja Beograda.

Vesić je objavio tekst proglasa u kome se podseća da su na današnji dan, pre 77 godina, 20. oktobra 1944. godine, herojske partizanska vojska i sovjetska Crvena armija oslobodile Beograd, posle 1.287 dana fašističke okupacije.

Beograd je, navodi se, okupiran u aprilu 1941. godine pošto su ga fašisti surovo bombardovali, uništili desetine hiljada kuća i zgrada i ubili hiljade ljudi i dece.

Podseća se da je oslobodiocima Beograda komandovao general-lajtnant i narodni heroj Peko Dapčević i da danas jedan bulevar u prestonici Srbije nosi ime po tom heroju.

- Borbe za Beograd bile su toliko krvave da je za samo jednu kuću ili neku od predratnih zgrada ginulo desetine partizanskih i sovjetskih vojnika. A oslobađala se kuća po kuća, ulica po ulica, jer su se okupator dugo spremao za opsadu boreći se do poslednjeg čoveka - piše u proglasu i dodaje se:

- Okupator se borio za Beograd ne zato što je voleo našu prestonicu. Radili su to zato što je naš grad najveći i najvažniji grad ovog dela Evrope. Fašisti su znali da će ako izgube Beograd saveznička vojska osvojiti njihovu prestonicu Berlin.

Ističe se da je hiljade partizanskih i sovjetskih boraca izgubilo živote tokom devet dana borbi u “Operaciji Beograd” i da su to bili mladići i devojke koji su poginuli da bismo mi danas živeli u slobodi.

Podseća se da su oni sahranjeni na groblju Oslobodilaca Beograda gde će, dodaje se, i danas biti položeno cveće u njihovu čast.

- Kada je pao i poslednji nemački položaj, kada su poslednji nacisti isterani iz šupa, zemunica, pa čak i iz beogradske kanalizacije - okončana je okupacija Beograda i na palati Albanija zavijorila se zastava slobode - piše u proglasu.

Poručuje se da je danas naša obaveza da učimo i čuvamo sećanje na te mlade ljude koji su izgubili živote zbog naše slobode.

- Da učimo na njihovoj žrtvi kako treba da volimo svoju zemlju Srbiju, i svoj grad Beograd. Da budemo spremni da se borimo za svoju zemlju i svoj grad. Da cenimo našu slobodu i da je nikada i nikome ne damo. Zato se danas, draga deco, podsećamo na nepobedive partizanske i sovjetske borce i na slavne dane kada su mnogi mladi ljudi dali svoje živote za slobodu u kojoj danas živimo - zaključuje se u Proglasu grada Beograda i dodaje: "Živeo Beograd! Živela Srbija! Večna slava borcima za slobodu!".

Defilei, koncerti

Nakon polaganja cveća, što je predviđeno u 10 sati, biće održan memorijalni defile od hotela "Moskva" na Terazijama do palate Albanija u kome će učestvovati predstavnici Grada, ratni veterani, predstavnici SUBNOR-a, građani... Nakon defilea, na Trgu republike uslediće dva koncerta - "Naše priredbe" - Leontina i prijatelji i "Drugi vek opere u Beogradu" kada će nastupiti hor, orkestar i solisti Beogradske opere, pod dirigentskom palicom Dejana Savića.

Sve to deo je programa "Dana slobode 2021" - manifestacije u organizaciji Grada Beograda kojom se slave dva datuma oslobođenja Beograda - 20. oktobar 1944. godine, Dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu i 1. novembar 1918. godine, Dan oslobođenja u Prvom svetskom ratu.

Kako je najavljeno, u svim beogradskim školama po jedan školski čas danas i 1. novembra biće posvećen danima oslobođenja Beograda. Manifestacija je zamišljena kao festival pozorišta, uličnog performansa, javnih koncerata, filmskih projekcija i izložbi na otvorenom, a deo programa biće održan danas, kao i neposredno posle 1. novembra. Tako je juče na Trgu Republike otvorena izložba "Strip sa temom iz Drugog svetskog rata", koju će posetioci moći da pogledaju do 30. oktobra. Osim toga, na Trgu republike juče su građani imali priliku da vide i projekcije legendarnih ruskih i srpskih ratnih filmova - ruskog filma "T 34", srpskog filma "Povratak otpisanih" i dokumentarni serijal "Hitler i njegovi skromni drugovi", "Velika Azija protiv samoproglašenih arijevaca", "Maršal pobede" i "Nirnberg ne podleže reviziji".

Osim toga 1. novembra će na Trgu republike biti otvorena izložba "Rukopisni časopisi iz Velikog rata".

Izmene u javnom prevozu

Danas će na potezu od hotela "Moskva" do Trga Republike od 10 do 11.30 doći do izmene linija javnog prevoza. Za saobraćaj će biti zatvorene saobraćajnice Terazije i Kolarčeva, a trolejbuska linija 29 privremeno se skraćuje do Trga Slavija i nosiće oznaku 29L, navodi se na sajtu gradskog Sekretarijata za javni prevoz.

Vozila sa linija 24, 26, 37 i 44, kao i minibus linija E2 saobraćaće ulicama Francuskom, preko Trga Republike, Makedonskom, Dečanskom, Bulevarom kralja Aleksandra i dalje redovnim trasama. Vozila na liniji 31 će saobraćati delimično izmenjenom trasom: Studentski trg, Vasina, Trg Republike, Makedonska, Dečanska, Bulevar kralja Aleksandra, Kneza Miloša, Nemanjina, Trg Slavija i dalje redovnom trasom. Autobusi sa linije 27 će u smeru ka Trgu Republike saobraćati delimično izmenjenom trasom, Bulevarom kralja Aleksandra, Dečanskom, Makedonskaom, preko Trga republike do terminala. Minibus linija broj E9 će u oba smera umesto preko Terazija ići od Trga Slavija ulicama Beogradskom, Bulevarom kralja Aleksandra, Trgom Nikole Pašića, Dečanskom, Makedonskom, preko Trga Republike i dalje redovno, dok se linija broj 22A ukida u pomenutom periodu.

Nakon višednevnih teških borbi, pripadnici Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije pomognuti sovjetskim saveznicima oslobodili su 20. oktobra 1944. godine glavni grad Srbije i Jugoslavije i time okončali četvorogodišnji period njegove okupacije tokom koje je stradao veliki broj Beograđana, dok je sam grad pretrpeo devastaciju izuzetno velikog obima.

