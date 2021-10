IMA LI NOVČANE KAZNE? Evo šta se dešava ako vas uhvate BEZ KOVID PROPUSNICE: Jednu stvar morate ODMAH da uradite

Nakon odluke o uvođenju kovid propusnica za ugostiteljske objekte posle 22 časa, pitali smo članove Kriznog štaba kako će se ova odluka spovoditi, koje su kazne i ko ima pravo da kontroliše građane.

Danas je odlučeno da od subote gosti u svim ugostiteljskim objektima u Srbiji neće više moći da borave bez kovid propusnica posle 22 časa. Premijerka Ana Brnabić je objavila da će se kao validan sertifikat za boravak u zatvorenom nakon ovog vremena uvažavati potvrda o vakcinaciji, negativni PCR testovi, negativni antigenski testovi i sertifikat o preležanom kovidu.

O tome kako će nova pravila funkcionisati pričali su članovi Kriznog štaba, koji su objasnili ko će nas kontrolisati, kako će se proveravati da li je sertifikat validan, šta će biti ako kontrolori zateknu goste bez potvrde u kafiću posle 22 časa i kakve će biti kazne.

DOK SEDITE U KAFIĆU, MOŽE DA NAIĐE KONTROLA

Oni koji imaju potvrdu druge, odnosno treće vakcine, negativan PCR test ne stariji od 72 sata, negativan antigentski test star najviše 48 sati i sertifikat o preležanoj koroni, imaće validan kovid sertifikat.

“To znači da gostima koji sede u zatvorenom delu ugostiteljskog objekta do 22 časa neće biti potreban sertifikat. Ali, nakon 22 časa, u svakom trenutku može da uđe inspekcija i da svim gostima zatraži kovid sertifikate na uvid. Oni će ih proveravati tako što će skenirati kod uz pomoć aparata koji će nositi sa sobom. Znači, preko QR koda, koji već postoji u zdravstvenom sistemu, znaće se da li je sertifikat ispravan. Uz to će se tražiti lična karta na uvid, kako bi se potvrdilo da je to sertifikat iste osobe”, kaže izvor iz Kriznog štaba.

KO NEMA POTVRDU, MORA DA NAPUSTI OBJEKAT

Svako ko ima validan sertifikat moći će da ostane da boravi u kafiću ili restoranu, dok će oni koji nemaju potvrdu biti prinuđeni da ga napuste.

“Redari će jednostavno nasumično obilaziti kafiće i restorane i kontrolisati ih na način na koji je to predviđeno. Ko nema potvrdu posle 22 časa mora da napusti objekat, bez obzira da li je došao u 19h, 20h ili 23 časa. Neće biti kažnjavanja niti upotrebe sile jer nije to ideja. Pritom, svesni smo da ne možemo da iskontrolišemo svakoga, iako će broj inspektora biti povećan i uključuće se sve službe, medicinske i nemedicinske", kažu iz Kriznog štaba.

ŠTA JE SA STRANCIMA?

"Za strance je validan EU digitalni sertifikat ili digitalni sertifikat druge zemlje sa kojom Srbija ima sporazum o prihvatanju sertifikata o vakcinaciji protiv zarazne bolesti kovid-19", naglasila je premijerka Ana Brnabić.Dodala je da neće biti razlike u kontrolisanju ljudi, nego će to činiti kovid redari, ali i kontrolori koji će se naći na terenu.