PROPUSNICE SU SAMO POČETAK! Dr Tiodorović: Tražili smo ŽESTOKE RESTRIKCIJE! Nevakcinisani konobari na svaka dva dana DA PLAĆAJU TESTIRANJE

Prof. dr Branislav Tiodorović, član Kriznog štaba, kaže da je uvođenje kovid propusnica od 22 sata u ugostiteljskim objektima samo početak za uvođenje šire i potpunije primene ove mere.

- Onoga trenutka kad se steknu uslovi u ekonomsko-političkom ambijentu proširićemo i upotpuniti ovu meru, koja ne može važiti samo za oblast snabdevanja lekovima, hranom i gorivom, odnosno u apotekama, prehrambenim radnjama i na benzinskim pumpama. Današnja odluka je pritisak i na one koji odlučuju da postepeno uvodimo rigoroznije mere jer smo u katastrofalnoj situaciji, ali i pritisak na građane da shvate da nam je jedini izlaz vakcinacija i da ona polovina našeg stanovništva, koja to nije uradila, što pre zavrne rukav - naglašava prof. Tiodrović i dodaje da je uvođenje kovid propusnica pritisak i na one koji prave svadbe da se urazume i shvate da za veselja ima vremena i da je sada najvažnije sačuvati živote, a ne praviti svadbu posle koje će se pojaviti veći broj zaraženih i nažalost posle koje će neko i preminuti.

Prof. Tiodorović naglašava i da zaposleni u ugostiteljskim objektima koj rade posle 22 sata, moraju imati kovid propusnice.

- Pa ako neće da se vakcinišu, nek im poslodavac plaća testiranje. Pa nek na svaka dana konobari i svi ostali zaposleni rade antigenski ili na tri PCR. Pa da vidim kome se isplati - ističe prof. Tiodorović

Važna stvar su i škole, o kojima će se danas raspravljati Tim za škole.

- Naš je predlog da odmah, odnosno od ponedeljka 25. oktobra sve škole, bez izuzetka, pređu na onlajn nastavu najmanje 10 dana. A to znali i najmanji osnovci, oni od prvog do četvrtog razreda. Poslodavci bi trebalo da imaju razumevanja i da, gde god je to moguće, dozvole da jedan od roditelja ili staratelja radi od kuće. Virus je proširen među decom, koja su sada izuzetno ugrožena. Nažalost, jedno dete je preminulo, a troje ih je na respiratoru - kaže prof. Tiodorović i dodaje:

Ostaje nam problem vrtića, koji su specifični i gde su deca u blikom kontaktu, pa ak je jedno zaraženo cela grupa kora da ide kući na 10 dana. Dat je i nalog da MInistarstvo prosvete formira poseban tim za fakultete, koji će, kao i u slučaju škola, određivati kada ko ide na onlajn nastavu.

Prof. Tiodorović podseća da kovid propusnica znači da se u ugostiteljskom objektu može biti posle 22 sata ako u zelenom sertifikatu piše je prošlo najmanje 15 dana od primanja druge doze vakcine, ili da ta osoba ima negativan antigenski test ne stariji od 48 sati, ili negativan PCR ne stariji od 72 sata i ili da ima dokaz od lekara da je preboleo kovid u poslednjih 210 dana, odnosno sedam meseci.

- Za identifikaciju, da ne bi bilo zloupotrebe, neophodno je pokazati ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu - naveo je prof. Tiodorović.

Predlog je, navodi prof Tiodorović, i da opet intenzivno počne edukacija o vakcinaciji svih građana, ali posebno među prosvetnim radnicima, gde je vakcinisano manje od 40% njih.