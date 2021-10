'NE ZABORAVLJAMO' Vučić u Šumaricama na molebanu kod spomenika streljanim đacima i profesorima

View this post on Instagram

Ovogodišnjoj manifestaciji kraj Spomenika streljanih đaka i profesora prisustvuje i državni vrh na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Danas će biti izvedena poema "Crni dan" Duška Radovića, koja je bila izvedena i na Velikom školskom času 1971. godine.

Manifestaciji prethodilo je tradicionalno Bdenje sinoć u Muzeju "21. oktobar" kada je održano književno - poetsko veče posvećeno pedesetogodišnjici izdavanja poeme "Crni dan".

U muzeju su svečano uručena priznanja laureatima Međunarodnog salona antiratne karikature.

80 godina od stravičnog nacističkog zločina

Navršava se 80 godina od kada su nemačke okupacione snage u kragujevačkim Šumaricama streljale oko 3.000 nedužnih civila, među kojima i oko 300 đaka i nastavnika. Kod spomenika "Prekinut let" tradicionalno se održava Veliki školski čas. U Srbiji se 21. oktobar obeležava kao Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu. To je spomen na 21. oktobar 1941. godine, kada su nemačke okupacione snage u Kragujevcu streljale oko 3.000 nedužnih civila, među kojima i oko 300 đaka i nastavnika tadašnje Muške gimnazije. Streljanje je bilo odmazda za pogibiju deset i ranjavanje 26 nemačkih vojnika u napadu partizana 16. oktobra 1941. na Treći bataljon 749. pešadijskog puka Vermahta. Na ovaj dan se u spomen-kompleksu Šumarice tradicionalno održava Veliki školski čas, uz prigodan muzičko-scenski program. Prethodno će kod spomenika "Prekinut let" biti održan moleban, kojem će prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Prvo okupljanje porodica i rodbine nastradalih u Šumaricama održano je 1944. godine. Spomen-park "Kragujevački oktobar" osnovan je 1953. godine sa misijom da očuva uspomenu na streljane nedužne civile, da neguje kulturu sećanja i širi ideju mira i tolerancije kroz raznovrsne memorijalne i umetničke manifestacije i aktivnosti. Veliki školski čas kraj spomenika streljanih đaka i profesora u ovoj formi održava se od 1971. godine. Tada je izvedena poema Duška Radovića "Crni dan".