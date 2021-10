DANAS STIŽE NAOBLAČENJE SA KIŠOM: Temperatura u pojedinim delovima Srbije biće 5 stepeni!

Danas stiže naoblačenje sa kišom i padom temperature na sever i zapad Vojvodine i postepeno tokom dana zahvata severni i zapadni deo Srbije.

U centralnim i južnim krajevima ostaje suvo do večernjih sati, ali i tamo dolazi do postepenog naoblačenja. Vetar slab južnih pravaca u skretanju na istočni i severni tokom dana.

Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 5°C na jugu do 14°C u Vršcu, a maksimalna od 12°C u Subotici gde će kiša početi da pada već od jutra do 22°C u centralnim i južnim predelima. Uveče kiša na severu i zapadu Srbije.

Beograd: Danas naoblačenje sa povremenom kišom. Vetar slab južni u skretanju na istočni i severni tokom dana. Pritisak malo iznad normale. Jutarnja temperatura 13°C, maksimalna oko 17°C. Uveče kiša i hladnije.

Niš: U petak toplo sa sunčanim intervalima pre podne, a popodne naoblačenje. Vetar slab do umeren južnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna do 22°C. Uveče suvo.

Užički region: Danas postepeno naoblačenje, a popodne i uveče sa kišom i padom temperature. Vetar slab južnih pravaca u skretanju na severni tokom dana. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 9°C, a maksimalna od 20°C do 22°C. Na Zlatiboru i Tari naoblačenje i kiša popodne i uveče, a dnevna temperatura oko 16°C.

Vojvodina: U petak stiže naoblačenje sa kišom i padom temperature na sever i zapad Vojvodine i postepeno tokom dana zahvata celu Vojvodinu. Vetar slab južni u skretanju na severni tokom dana. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 9°C do 14°C u Vršcu, a maksimalna od 12°C u Subotici gde će kiša početi da pada već od jutra do 19°C na jugu Banata. Uveče kiša i hladnije.

Vreme narednih dana: U subotu zahlađenje sa prolaznom kišom u svim krajevima, a na višim planinama sa snegom. Na severu Vojvodine se razvedrava, a kiša prestaje i na severu Srbije sredinom dana. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 6°C do 11°C, a maksimalna od 10°C do 14°C.

U nedelju hladno i suvo, na jugu promenljivo oblačno, a u ostalim predelima sunčano. U ponedeljak vrlo hladno jutro, ponegde slab prizemni mraz, a tokom dana malo toplije nego u nedelju. U ponedeljak pretežno sunčano uz umeren do pojačan jugoistočni vetar u košavskom području. U utorak i sredu malo do umereno oblačno sa sunčanim periodima. Tokom većeg dela iduće sedmice suvo vreme uz postepeni porast temperature.