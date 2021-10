Mirović: Na osnovu smernica predsednika Vučića rekonstruisali smo više od 50 kilometara lokalnih puteva na Fruškoj gori

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović obišao je danas radove na rekonstrukciji puta Banstol–Čortanovci, za šta je iz pokrajinskog budzeta izdvojeno 260,6 miliona dinara.

„Pre pet godina predsednik Vučić zadužio nas je da obnovimo puteve na Fruškoj gori u koje se nije ulagalo od kraja šezdesetih godina. Uspeli smo da, zajedno sa lokalnim samoupravama, rekonstruišemo više od 50 kilometara lokalnih puteva i to Sremski Karlovci – Banstol, zatim Banstol – Iriški venac i dalje prema Crvenom čotu i na delu od Bešenova do Beočina, gde su i sada radovi u toku. Do kraja novembra završićemo i deonicu od pet kilometara od Čortanovaca do Banstola i moći ćemo da kažemo da smo najveći deo posla uradili“, rekao je predsednik Mirović.

Osim toga, kako je naveo, zahvaljujući inicijativi predsednika Vučića završena je deonica od Iriga do Jaska, a prošle godine i od Jaska do Vrdnika. Mirović je istakao da postoji jasan zadatak da u narednih pet godina, na osnovu zajedničkog plana, budu uređene i nove trase na zapadnom delu prema Ležimiru i šidskoj opštini.

„To će biti ostvarivo samo ukoliko politika ubrzanog ekonomskog razvoja bez alternative, sa što snažnijom privredom, nastavi da doprinosi nacionalnom i pokrajinskom budzetu kao i u proteklih pet godina. Nove fabrike koje je takva politika obezbedila stvorile su ne samo nova radna mesta nego i novac za puteve koje smo na Fruškoj gori uredili posle mnogo decenija. Naš plan je da nastavimo još odlučnije sve do 2025. godine, kada će biti završen i Fruškogorski koridor i svi lokalni putevi na jednoj od najlepših planina u našoj zemlji“, rekao je predsednik Pokrajinske vlade.

Prema njegovim rečima, turisti i izletnici, posebno iz Novog Sada, Beograda i sremskih opština, biće zadovoljniji i biće im jasno „da smo uradili naš posao zbog kojeg su nam građani dali jasnu i nedvosmislenu podršku“.

„Sa vrhova Fruške gore jasno se vidi zajedništvo Beograda i Novog Sada, koje daje konkretne rezultate i poništava trulu politiku podela i sukoba. Istrajaćemo dalje i u narednih pet godina sve dok ne obnovimo našu zemlju u svim njenim krajevima i u svakoj oblasti. Do sada smo u fruškogorske puteve uložili više od milijardu dinara i pripremamo nove projekte širom Vojvodine kojima će asfalt stići u što više sela i do što većeg broja domaćinstava. Posledice politike podela i sukoba, koja je do 2016. opustošila Vojvodinu poput uragana, još uvek osećamo jer smo upravo ovih dana otplatili 900 miliona dinara Pajtićevog duga za propale projekte“, istakao je Mirović.

Predsednik Opštine Inđija Vladimir Gak rekao je da je rekonstrukcija puta od Banstola do Čortanovaca od izuzetnog značaja za sve meštane, povećanje bezbednosti i razvoj turističke infrastrukture u Čortanovcima, te da je samo u poslednjih godinu dana potpuno rekonstruisano ukupno 25 kilometara puteva na teritoriji te opštine.

Obilasku radova prisustvovali su i pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Ognjen Bjelić i direktor Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine Nedeljko Kovačević.