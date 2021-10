DELTA PLUS I DO 15 ODSTO ZARAZNIJI! Naša doktorka otkriva sve o NOVOJ MUTACIJI korone: Evo koliko je opasna i KAD STIŽE U SRBIJU

Dr Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo objašnjava kakva je ovo varijanta i koliko je zapravo opasna.

Delta plus, nova mutacija korona virusa, koja je evidentirana u najmanje 44 zemlje u svetu i koja je, prema nekim navodima 10 do 15 odsto zaraznija od origialnog delta soja, pod budnim je nadzorom stručnjaka u svetu. Dr Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo objašnjava kakva je ovo varijanta i koliko je zapravo opasna.

- Delta plus soj se, još uvek, vodi kao varijanta delta soja. On ima jednu dodatnu mutaciju u S proteinu, koji je odgovoran za širenje virusa. Delta soj je, kako je utvrđno, mnogo infektivniji u odnosu na prethodne sojeve, a sada se pojavila i nova mutacija, koja je prethodno detektovana u Južnoafričkom i soju iz Brazila. Delta plus soj je identifikovan u 44 zemlje, ali to ne znači da ga nema i u drugim. U Velikoj Britaniji je prvi soj detektovan još u aprilu i za sada je utvrđeno da ga ima u oko šest odsto pozitivnih - objašnjava dr Begović.

Ona kaže da su naučnici u svetu za sada vrlo oprezni kada je u pitanju delta plus soj, jer još uvek ne postoji dovoljno podataka.

- Neke su pretpostavke da se lakše širi za 10 do 15 odsto i pretpostavlja se da može blago smanjiti efikasnost vakcina i prirodnog imuniteta, ako ste preležali. Delta soj je imao izuzetno velike promena u ponašanju, a od delta plus se ne očekuju toliko velike, s obzirom da je u pitanju mutacija koja već postoji u nekim sojevima. Međutim, on će se pratiti, pa će, u narednom periodu, statistika i podaci iz klinika dati više informcija o njemu - kaže naša sagovornica.

Dr Begović objašnjava i da je "svaki soj koji je zarazniji i koji se lakše širi opasan po celu populaciju, pa i za decu".

- Problem je u velikim brojkama. Virus dolazi do velikog broja ljudi koji su međusobno različiti - naša genetika i imunutet su različiti, kao i odgovor na napad virusa koji je sistemski i koji napada ceo organizam. Naravno da je za očekivati da će širina kliničkih slika biti sve šira i šira, čak i kod dece - navodi dr Begović, ističući da statistika nedvosmisleno pokazuje da se kod vakcinisanih mnogostruko smanjuje šansa za razvijanje težeg oblika bolesti, te da bi se vakcinom trebalo da zaštite i deca od 12 i više godina.

Na pitanje kada bi delta plus varijanta mogla da se javi i kod nas, ona odgovara:

- Jasno je da je ova varijanta krenula da se širi, a koliko će je biti u odnosu na originalni soj i da li će polako početi da ga zamenjuje, tek će se videti.