OVO DAJU SVIM PACIJENTIMA U KOVID BOLNICAMA: Pili smo ga kad smo bili mali, a studija otkriva da OLAKŠAVA STANJE SA KORONOM

Iznenađujući je podatak za mnoge da se riblje ulje, iliti omega-3 masne kiseline, pokazalo kao dobar dodatak ishrani u borbi protiv kovida.

Istraživanja kazuju da hospitalizovanim pacijentima kao takvo smanjuje rizik od sepse za 56 odsto, ali i inače rizik od kovid infekcije za 12 odsto, ističe ass. dr Marija Milenković, anesteziolog Urgentnog centra na radu u KBC Bežanijska kosa kad god je ova bolnica u kovid sistemu. Naravno, ovo je samo dodatak uz terapiju koja je glavna u kovidu i uz vakcinu koja je najvažnija kao prevencija.

U ovoj priči najpre je bitna reč pothranjenost - malnutricija. Do nje dovodi kovid, ali ona zna i da prethodi kovidu. A čak je i gojaznost vrsta pothranjenosti!

- Kovid infekcija dovodi do pothranjenosti, kao i svako drugo akutno oboljenje, i to različitim mehanizmima. Najpre izaziva upalu sluzokože respiratornog sistema, zbog čega dolazi do gubitka čula mirisa i ukusa, što smanjuje apetit i dovodi do slabijeg konzumiranja hrane, gubitka mišićne mase, a sve to do pothranjenosti. Uz to ide neaktivnost, pored već izgubljene mišićne mase - objašnjava dr Milenković.

Ona dodaje da pothranjenost nije samo gubitak telesne mase, kako to većina misli, već je i predgojaznost (indeks telesne težine veći od 25) i gojaznost, jer malnutricija nastaje zbog nedostatka unosa hrane ili unosa takve hrane koja prouzrokuje izmenu telesne mase, a što smanjuje fizičke i mentalne funkcije.

STUDIJA O ULJU BAKALARA U toku je šestomesečna studija, navodi dr Milenković, na 80.000 ispitanika o ulju bakalara, koje sadrži vitamin A, D i E i omega-3 masne kiseline. Ispituje se da li ono smanjuje rizik od razbolevanja i teže kliničke slike kovida.

Lečenje kovida, navodi dr Milenković, podrazumeva ne samo antivirusne, kortikosteroidne lekove, primenu kiseonika već i adekvatnu ishranu.

- Postoje velike studije o antiimflamatornom, tj. protivupalnom efektu ribljeg ulja. Naučnik Lorenco Prandeli je dokazao da ishrana koja sadrži omega-3 masne kiseline, a primenjuje se u bolnici venskim putem, smanjuje relativni rizik od nastanka infekcije za 40 odsto, a od sepse za 56 odsto, kao i da ima pozitivan uticaj na enzime jetre. U velikoj studiji rađenoj na 340.000 ljudi u Velikoj Britaniji utvrđeno je da je 12 odsto manji rizik od infekcije SARS-CoV-2 kod osoba koje su najmanje tri puta nedeljno tri meseca unosile suplemente omega-3 masnih kiselina - kaže dr Milenković, koja je o nutritivnoj terapiji u kovidu održala predavanje i na Drugom nacionalnom simpozijumu "Kovid 19 - šta smo naučili do sada?" u organizaciji udruženja MedScape.

GOJAZNI STALNO POD UPALOM - Gojaznost je, pored povišenog pritiska i dijabetesa, veliki faktor rizika i ima lošu prognozu kod kovid pacijenata. Kod gojaznih postoji konstantna upala niskog stepena, koja može da bude vrlo nepogodna u kovidu. Oni imaju mnogo masnih ćelija koje proizvode leptine, strukturalno slične citokinima, koji izazivaju upale. Imuni odgovor gojaznih kovid pacijenata je prejak i vrlo brzo može da dođe do citokinske oluje i dodatno ošteti pluća, naglasila je dr Milenković.

Prednost se daje tzv. per os ishrani, tj. na usta, ali pacijenti u poluintenzivnoj i intenzivnoj nezi dobijaju i tzv. tečnu hranu drugim putevima, lako se konzumira, a može da dopuni ili zameni normalne obroke.

- Omega-3 masne kiseline u ishrani per os, tečnoj ili venskoj, daju se svim bolesnicima u kovid bolnicama - kaže dr Milenković i naglašava:

- Bez obzira na sve ovo, vama i svima ostalima, pa i doktorima, posebno u kovid bolnicama, najviše ćete učiniti ako se vakcinišete. To nam je jedini spas.