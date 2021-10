"Zašto esnaf nije reagovao? Zašto nisu ranije reagovali, a znali su da postoji? Sava Knežević je imao ordinaciju na Terazijama, a ne u nekom tamo Bunibrodu!", zapitao je voditelj.

Poslednjih dana svedoci smo ispovesti brojnih žena koje su iz raznihanti ordinacija priučenih ljudi, koji se predstavljaju kao stručnjaci, izašle sasvim unakaženi. Upravo tim povodom gosti “Novog jutra” bili su novinar Televizije Pink Nemanja Velikić i dr Brankica Tepavčević, estetski hirurg.

Jedan od slučajeva koji je šokirao građane, jeste hapšenje lažnog estetskog hirurga Save Kneževića u maju ove godine.

Reč je o kasapinu koji je ugrozio brojne žene iz Srbije i regiona, uzimao im na hiljade i hiljade evra, a sve zahvate je obavljao u "ordinaciji" u srcu Beograda - na Terazijama.

Velikić je ispričao da je Knežević svoje prvo gostovanje na televiziji imao u njegovoj emisiji “Svitanje”.

- Žao mi je što nisam doneo isečak iz te emisije, da svi vide koliko je on uverljiv. On je čak i mene prevario! U medicini sam 18 godina, kod mene su gostovala najeminentnija imena iz medicine, a Kneževića sam ugostio po preporuci koleginice – priča Velikić.

Dodaje da Kneževiću nije tražio diploma na uvid, jer to prosto ne radi niko.

- Pitao sam ga koliko ima godina, odgovorio mi je da ima 25, i da je specijalizirao plastičnu hirurgiju. On je toliko bio uverljiv u nastupu, da je to stvarno bilo za “neverovali ili ne”. Posle njegovog gostovanja, telefon mi se usijao! Zvali su me i govorili: “Da li vi znate koga zovete u emsiju? Da li vi zovete šarlatane ili lekare? Ime vas obavezuje da zovete stručnjake, ovo ne ide uz vas!”. Trpeo sam, da tako kažem, veliku torturu, iako je bila opravdana – priseća se Velikić i dodaje:

Dr Tepavčević ističe da je Udruženje plastičnih hirurga reagovalo na više načina, ali da je zakon takav da zdravstvena inspekcija ne može da uđe u objekat koji nije registrovan kao zdravstveni.

- Inspekcija može da uđe u objekat samo ako je registrovan kao zdravstvena ustanova. Po ličnoj prijavi je mogao da se pokrene postupak, što se i desilo, i prva prijava je došla iz Hrvatske. Tada je i krenulo odmotavanje klupka – kaže Tepavčević.

Ističe da bi prva “lampica” morale da budu godine lažnog doktora jer specijalista hirurgije ne može da se postane u 25. godini, s obzirom na to koliko dugo traju studije.

Violeta Vaci žrtva prevaranta "hirurga"

Violeta Vaci iz Subotice, po preporuci prijateljice, rešila je da ode na hiruršku intervenciju. Uplatila je avans od 10.000 evra da bi lekar iz Brazila došao i operisao je.

Violeta je zapravo žrtva prevare hirurga D. S. iz Beograda kom je platila unapred 10 hiljada evra za ugradnju silikona u grudi i liposukciju. U ispovesti za Pink kaže kako je sve počelo prošle godine u decembru.

Dodaje i da joj je suprug preporučio liniku ovog hirurga, jer tu dolazi i lekar iz Brazila, kao i da je ranije njihova poznanica imala lepo iskustvo. Ipak, Violeti se ovakva odluka obila o glavu.

Ja sam prošle godine u decembru razmišljala da smanjim grupi i promenim silikon, tu sam se raspitivala gde ću i šta ću, međutim, muž mi je predložio kliniku jer je devojka od druga radila tamo grudi i da je to sigurno, da ne brinemo. Ja sam rekla: "Okej", otišli smo na pregled, tu smo se dogovorili kada ćemo raditi operaciju - započinje Violeta.

Violeta kaže i da joj je na ulasku u kliniku već bilo čudno što nigde ne može da vidi neku svetleću reklamu, ali se ipak raspitivala o hirurgu na društvenim mrežama i prema onome na šta je naišla - sve je bilo uredno.

U januaru su suprug i ona otišli na kliniku, Violeta kaže i da je dobila priznanicu za uplaćeni novac, a onda je počela agonija. Naime, hirurg joj je rekao kako je medicinska sestra dobila koronu, zatim lekar, a onda i on. Violeta kaže da joj je tu već sve bilo jasno.

Kada smo ulazili u kliniku, na klinici nije bilo reklame. Dočekala me je jedna sestrica, ali okej. Ništa, dogovorili smo se, ali je rekao suprugu i meni da treba da platimo unapred sumu koju smo se dogovorili. Tu sam ja razmišljala, čitala sam o njemu, ima sve na Instagramu, Fejsbuku, sve mi je bilo uredno. U januaru me je muž pitao da li ću da radim, rekla sam: "Idemo". Platila sam, dobila sam priznanicu... Za dve nedelje mi je rekao da se sestrica razbolela od korone i da ne možemo da radimo. Posle dve nedelje se razboleo doktor, pa se onda i on razboleo. Treći put kada sam to čula, sve mi je bilo jasno, da je to laž, prevara, organizovala sam advokata, on je poslao tužbu - dodaje Violeta.