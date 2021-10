'Ubija me samoća' - Dragica Gašić ne može ni u prodavnicu da uđe, ali ostaje u Đakovici

Lokalna vlast u Đakovici još uvek ne dozvoljava ugradnju novih blindiranih ulaznih vrata, koja je dobila za stan, kako bi osigurala svoju bezbednost.

Iako je prošlo nekoliko meseci od njenog povratka u Đakovicu, Dragica Gašić još uvek ne može ni u prodavnicu da uđe, kako bi se snabdela osnovnim životnim namirnicama.

U razgovoru za Kosovo onlajn Dragica je istakla da ipak neće da napusti svoj stan i da je zahvalna je kosovskoj policiji što je sve vreme čuva.

- Da nije policije odavno bih napustila stan - počinje svoju priču srpska povratnica u Đakovicu.

Dodaje da su policajci 24 sata ispred njene zgrade i brinu o njenoj bezbednosti.

- Da mi nešto kupe ne smeju ni oni, kažu da nije njihova dužnost da mi kupuju namirnice, nego da me čuvaju. Dolaze i pitaju me kako sam i da li imam neki problem - kaže Gašić.

Očekivala je da će, nakon povratka u svoj rodni grad, ostvariti komunikaciju sa nekadašnjim komšijama i ističe da je u toj proceni pogrešila. Zbog toga je dodatno narušila zdravstveno stanje koje je, dodaje, ionako krhko, jer godinama boluje od dijabetesa.

- Neophodno mi je da mi doktor da mi dođe i obiđe me, izmeri pritisak i šećer. Malo sam i zbog psihičkog stanja počela da se tresem, valjda zbog samoće i straha. Ubija me ta samoća i slabo mi ko dolazi osim turskih vojnika Kfora. Ponedeljkom i četvrtkom dođu i njima se radujem - kroz suze priča Dragica Gašić.

U snabdevanju namirnicama i osnovnim životnim potrebama pomaže joj i prijatelj Vuksan Gojković iz Kline.

- Pre je dolazio svaki drugi dan, sad od vikenda do vikenda. Ne radi nigde, nema para za gorivo, jer sve to iziskuje troškove. Čujemo se telefonom i pita me kako se snalazim. I on je u teškoj situaciji, bez plate i roditelji su mu bolesni - ispričala je Gašić.

Posredstvom medija čula je za slučaj Marije Novaković iz Prištine, koja je podnela zahtev da se vrati u svoj rodni grad i stan koji joj je trenutno uzurpiran.

- Neće ona da pogreši ako se vrati. U Prištini je drugačiji narod i kulturniji. Ona će bolje da prođe nego ja - kazala je Gašić.

Dragica Gašić je zahvalna ljudima dobre volje, koji joj pomažu i pružaju podršku. Potrebni su joj stolice i sto. Sa dolaskom jeseni i kišnih dana nastao je i novi problem, jer deo stana prokišnjava i potrebno je renoviranje.

Lokalna vlast u Đakovici još uvek ne dozvoljava ugradnju novih blindiranih ulaznih vrata, koja je dobila za stan, kako bi osigurala svoju bezbednost.

