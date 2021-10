SUNCE SE VRAĆA U SRBIJU! U narednom periodu se očekuju temperature iznad PROSEKA, a evo kakav će biti novembar!

Lepe vesti stižu i za naredni mesec.

Narednih dana pretežno suvo, ali prohladno vreme, a od danas posle podne u košavskom području vetrovito. U drugom delu nedelje košava će slabiti, doći će do otopljenja, tako da bi kraj ovog i početak sledećeg meseca bili relativo topli. Već oko 2. novembra, dolazi nam kišovito i malo hladnije vreme, napisao je na svom Fejsbuk profilu meteorolog Marko Čubrilo.

- Danas tokom dana pretežno sunčano, ali prohladno. Od sredine dana u košavskom području umeren i jak, na jugu Banata i vrlo jak jugoistočni vetar odnosno košava, dok će duž Jadrana biti umerenog juga i istočnjaka, dok će na severnom početi bura. Dnevni maksimum od 7 do 14 stepeni Celzijusa. U utorak i sredu nad najvećim delom regiona pretežno sunčano, ali suvo, samo ponegde nad jugu i jugozapadu regiona u utorak posle podne uz više oblaka moguća pojava slabe kiše- piše Čubrilo.

U košavskom području do srede posle podne vetrovito, dok će vetrovito biti i duž obale Jadrana.

- S obzirom na više oblaka i vetrovito vreme minimumi će uglavnom biti iznad nule i trebalo bi se kretati od -1 do +6 stepeni Celzijusa, dok bi se dnevni maksimumi kretali od plus 7 do 14 stepeni Celzijusa. Na moru i jugu regiona i do +18 stepeni Celzijusa. U drugom delu sledeće nedelje sa jačanjem ciklonske aktivnosti nad Velikom Britanijom ka nama bi se pokrenulo toplije stujanje, te bi uz pretežno sunčano vreme dnevni maksimumi bili u postepenom porastu i za naredni vikend bi trebalo da se kreću od +13 do +19 stepeni Celzijusa, što je iznad proseka, dok bi prvih dana novembra bilo još toplije uz maksimume koji bi ponegde bili i oko +22 stepena Celzijusa.

- Tih dana bi ponovo počela jaka i olujna košava, kao i jugo na Jadranu. Oko 2. novembra treba očekivati naoblačenje, prvo na jugozapadu i zapadu regiona koje bi uslovilo mestimičnu kišu, a to naoblačenje bi se narednog dana proširilo i nad ostali deo regiona. Usledilo bi manje zahlađenje tako da snega ne bi bilo nigde ispod 1.300 metara nadmorkse visine - prognozira Čubrilo.

Autor: