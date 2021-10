NEMA ODLAGANJA: Agencije moraju da vrate novac turistima!

Ministarstvo turizma Grčke potvrdilo je da će i njihove agencija morati da vrate novac građanima koji nisu iskoristili zamenske vaučere, kao i da neće biti odlaganja te obaveze.

Kako je izjavila Tatjana Matić, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija posle razgovora sa novim ministrom turizma Grčke Vasilisom Kikiliasom, jedna od tema je bila i Uredba o zamenskim vaučerima, piše "Politika".

Razgovarali smo o Uredbi koja je na snazi u Grčkoj i potvrdili su nam da neće biti produženja i da će i tamošnje agencije morati da vrate novac građanima koji vaučere nisu iskoristili , a aranžmane su ranije platili, rekla je ministarka Matić. Domaće turističke agencije su, da podsetimo, kao jedan od razloga što nisu u mogućnosti da vrate novac putnicima, do sada navodile i to što turističke zemlje poput Španije, Italije, pa i Grčke produžavaju važenje uredbe, a to znači i odlažu vraćanje novca njima kao partnerima iz Srbije.

A to znači da ni one ne mogu da obezbede novac koji bi trebalo da vrate putnicima iz Srbije. Međutim, izjava grčkog ministra to demantuje, dakle ni to onda ne može biti izgovor što domaće agencije nisu u mogućnosti da obeštete putnike. Inače prema poslednjim podacima , do 15. januara sledeće godine, turističke agencije putnicima moraju da vrate oko 20 miliona evra.

Kako su već najavile, agencije tvrde da nemaju novca na računima, zbog čega je država predložila novo zaduživanje preko Fonda za razvoj. Za ove kredite konkurisaće oko 400 agencija koje su pre proglašenja pandemije imale status organizatora putovanja, a to znači i validne licence i garancije putovanja. Iz agencija su za naš list rekli da čak i u slučaju da krediti iz Fonda za razvoj počnu da se dodeljuju do kraja godine biće neophodno vreme dok se te procedure završe.

Zbog toga su tražili odlaganje obaveze predviđene uredbom makar za još šest meseci. Srbija je, da podsetimo, početkom prošle godine donela uredbu po kojoj je omogućeno da svi građani koji su uplatili turističke aranžmane do 15. marta imaju mogućnost da sa agencijama dogovore zamensko putovanje koje mogu da iskoriste najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

Ukoliko zamensko putovanje ne bude realizovano do pomenutog datuma, građani će imati pravo na povraćaj uplaćenih sredstava do 15. januara 2022. godine.