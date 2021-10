Selaković: Blizu cmo cifri od 7.500 domova za izbeglice

Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković rekao je danas u Ubu na svečanom uručenju ugovora o kupovini 21 stana izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine preko Regionalnog stambenog programa da se Srbija približava cifri od 7.500 stanova i kuća koliko je zacrtano da je potrebno onima koji su bili prinuđeni da tokom rata na prostoru bivše Jugoslavije napuste domove.

"Polako se približavamo cifri od 7.500 stanova i kuća koliko smo zacrtali da je potrebno da obezbedimo za nše suraodnike koji su u najtežim danima moderne srepske istorije 90-tih godina bili u situaciji da ostave sve što su i oni i njihovi preci čitavog radnog veka sticali, da ostave svoje domove, svoja ognjišta i utočište prnađu u našoj Srbiji", rekao je Selaković.

On je izbegličkim porodicama koje su danas dobile stanove poručio da su došle u jednu od najlepših opština u Srbiji, koja je među onima koje se najbrže razvijaju i u kojoj sve više judi želi da živi.

Imaćete svoj dom koji možda nije velelepan, raskošanali je vaš i to je prvi preduslov koji je najvažniji. I to se svi mi koji smo deo državnog rukovodsta i sledimo politiku predsednika Aleksandra Vučića i vlade trudimo da prvo osiguramo ono što je naše, da naša Srbija počne da izgleda i bolje i uređenije, da bude i razvijenija. Preduslov za svaku od vaših porodica da se to ostavri još bržei naprednije jeste da imate svoj krov nad glavom", istakao je Selaković.

On je zahvalio donatorima, među kojima je najveći Evropska unija, a tu su i SAD, Nemačka, Norveška, Italija, Švajcarska, Danska, Turska, Luksemburg, Španija, Kipar, Češka, Mađarska, Rumunija i Slovačka.

Regionalni stambeni program je višegodišnja zajednička inicijativa Srbije, BiH, Crne Gore i Hrvatske koji ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za najugroženije izbegličke porodice u regionu. Fondom Programa upravlja Banka za razvoj Saveta Evrope.

