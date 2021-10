FILMSKA PRIČA! Automobili sa upaljenim migavcima su zaobilazila kolonu u Čačku, a onda...

Možda se ne zovu Sanja i Vanja, kao istoimeni junaci najlepše Kaporove priče o ljubavi i vernosti, ali kada odrastu, Danilo i Jana će imati pravu filmsku priču da podele sa drugarima. Naime, njih dvoje su se upoznali pre nekoliko nedelja kao tek rođene bebe, i to zaslugom Janinih roditelja koji nisu želeli da Danilovi ostanu u kolima dok čekaju porođaj, već su ih pozvali u svoj dom. Totalne strance koje su upoznali u Gornjemilanovačkom porodilištu i to samo nekoliko sati pred porođaj.

Priču o ovom poznanstvu svoje ćerkice i druge bebe, ali i o prijateljstvu, izgleda stečenom za do kraja života, ispričala je Suzana Vukić. Pored neobične priče o ljudskosti i pružanju ruke kada je ona najpotrebnija drugom čoveku, ona nam je ispričala kako su ona i njen suprug dobili dete nakon osam godina pokušavanja.

- Moja borba za roditeljstvo traje punih 8 godina.. I ove korona 2021. godine na Božić ostanem u drugom stanju.. Termin za porođaj mi je padao 28. septembra i nešto sam sve gledala da se porodim na neki praznik, jer vernik sam i imala sam tu želju, a i ipak je ona meni dar od Boga. Kada sam videla da je 21. septembra Mala Gospojina poželela sam da se tada porodim, međutim u životu ne ide onako sve kako mi poželimo- započela je ona svoju priču.

Nažalost, želja da se porodi baš na verski praznik, nije joj se ispunila, već je mala Jana rešila da dođe na svet dan kasnije.

- Kada je dosao taj. 21 septembar videla sam da neću taj dan upoznati svoju princezu. Te večeri ja i moj dragi smo negde ispred ponoći legli, i imam osećaj da samo što sam sklopila oči, probudili su me jaki bolovi, naravno da sam ga odmah probudila i rekla da ćemo danas upoznati Janu. Čekala sam do jutra oko 5 sati kada sam se uputila u Milanovačko porodilište gde i živim. Inače u Gornjem Milanovcu po nekad u toku sedmice nema više od 4-5 porođaja - kaže Suzana.

Ispred porodilišta, upoznala je još jednu mamu, Nevenu, čija je beba nestrpljivo želela da se pojavi u njenim rukama. Kada je čula da su ona i suprug iz Ljiga, za Suzanu i njenog supruga nije bilo dileme - rešili su da ih pozovu kod sebe u dom do ujutru, kada je porođaj bio zakazan.

-Baš to jutro na vratima porodilišta sam se susrela sa devojkom koja je došla isto sa bolovima. Pustila me je prvu da uđem na pregled, iako nas je tu dočekala nezgodna situacija. Naime, baš tog jutra su zatvarali porodilište, jer bilo je zaraženog osoblja, trudnica i beba od kovida 19. Pregledali su nas, rekli da ćemo se uskoro poroditi ali da moramo za Čačak. Naši muževi su se u međuvremenu upoznali ispred vrata. Tu smo nas dve trudnice koje su maltene pred porođajem shvatile šta nas čeka. Rekla sam mužu da ih nećemo ostaviti same u četiri ujutru, pozvali smo ih kod nas kući - otkriva nam ona.

Dva sata koliko su zajedno provele, nisu mogle da progovore od kontrakcija. Jrdva su čekale jutro da odu u porodilište i da se porode, te se nisu pošteno ni upoznale. Prva je u porođajnu salu ušla Suzana, a za njom i Nevena.

-Ta dva sata nas dve smo proveli u bolovima, sedele jedna preko puta druge i nismo uspele od kontrakcija da razmenimo ni jednu reč, čak joj ni ime nisam znala. Naravno u 7 sati ujutru opet sam rekla da želim da odem u naše porodilište da me pregleda dr Jovančević koji mi je vodio trudnoću. Otišli smo gde me je on hitno uputio za Čačak, jer ispred porodilišta mi je pukao i vodenjak. Pozvao je porodilište da nas prime i porode. Krenuli smo kolima, jedni za drugima, sećam se samo da su vozili pod četiri migavca i da smo obilazili sva vozila da se ne porodimo u putu. Stigli smo i primili su nas na odeljenje. U hodniku smo par minuta, ta devojka i ja provele zajedno, dok su naši muževi ostali ispred da čekaju lepe vesti. Odveli su je negde a mene smestili u trudničku sobu, mislila sam da je neću videti više, kada je došao trenutak mog porođaja, odnosno, kada su me uveli u salu - kaže nam Suzana.

U trenutku dok je ležala na stolu, u salu za porođaje ušla je Nevena, čiji je porođaj već otpočeo, te se mali Danilo rodio sat vremena pre Jane. Suzana je imala prilike da pored lekara i sestara, bude prva osoba uz Nevenu koja je gledala njegov dolazak na svet.

-Dok sam čekala na porođaj koji je teško išao, nakon sat vremena videla sam da su je uveli i smestili pored mene na drugi porođajni sto, tu smo razmenili poglede i nasmešile se jedna drugoj. Njen porođaj je krenuo dok sam ja još bila priključena na indukciju. Da, gledala sam ceo njen porođaj, videla sam kako se rađa novi život. Gledala sam kad je njen sin zaplakao i kad su joj ga spustili na grudi bilo je 12:40 tačno, jer veliki sat je stajao u sali i to je bila jedina stvar u koju si gledao da imaš osećaj koliko sve traje. Ležala je još tu pored mene, onako iscrpljena, ali videlo se da je srećna. Ja sam se još mučila da moj život donesem na ovaj svet. Sa velikom mukom i bolom i uz pomoć tima lekara porodila sam se i ja u 13:40 tačno sat vremena posle nje. Taj momenat neopisiv, iako se od bola odvajaš od života, gledaš to malo biće koje si nosio 9 meseci u stomaku. Odveli su bebu, pogledala sam u nju i uzvratila joj osmeh kroz suze, da joj kažem da je sve u redu. Odveli su je, a ja sam ostala još na stolu da ležim, otišli su svi i ostala sam sama- kaže nam Suzana.

Druženje dve mame i dve bebe, nastavilo se i dalje, ponovo, na iznenađenje obe. Naime, posle čekaonice, porođajne sale, njih dve su bile i cimerke u bolničkoj sobi.

-Prošlo je dva sata, došli su po mene, spustili me na pokretni krevet i počeli su da me voze ka sobi. Razmišljala sam sa kim ću biti u sobi. Došli smo do sobe broj jedan. Uveli su me unutra i smestili do prozora, pogledala sam pored sebe i opet ugledala nju krevet do mene, ležala je iscrpljeno i samo smo razmenile poglede u fazonu "ok, smo i super je što smo zajedno", a, kada smo se malo oporavile od porođaja, tek smo se upoznale. U sobi su bile još tri divne devojke. Mogu reći da u sobi nam je bilo zanimljivo, kao na ekskurziji samo bez žurke, tri dana smo do kasno ostajale budne i pričale. Treći dan ona je izašla iz porodilišta, razmenile smo samo društvene mreže, jer sam ja ostala dan duže da ležim. Ostale smo u kontaktu i svaki dan se dopisivale - ispričala nam je ona.

Druženje od pre, za vreme i nakon porođaja, dve porodice su rešile da nastave i u daljem toku života, te su Danilo i Jana, već postali pravi drugari. A kako nam je Suza otkrila, možda u budućnosti budu i nešto više.

-Posle par dana došli su ona i njen suprug kod nas kući sa bebom, rešile smo da ostanemo u kontaktu i da se družimo. Želimo da i naša deca sutra budu drugari i da im ispričamo našu priču. Oni su dobili sina, a mi ćerku. Tako da ko zna, možda nam bude i zet - rekla je ona kroz smeh.

Na kraju razgovora, Suzana je otkrila i poreklo Janinog imena. Kako je rekla, na kraju je shvatila da se u životu sve dešava sa razlogom, te je mala Jana na svet došla ipak u pravo vreme i na pravi datum.

-Svakako mi ćemo održavati njihovo drugarstvo, a i naše. Ono što sam još htela da kažem jeste da je ovo sve sudbina i da je naša Jana dar od Boga. Naime, to ime je dobila od Danilove sestričine dok jos dok nisam bila trudna. Kada smo saznali da je devojčica rešili smo da joj damo baš to ime. Porodila sam se tog 22. septembera, iako sam imala želju da bude 21. septembar. Ali kao što rekoh, tad je suđeno, taj dan je bio praznik Joakim i Ana, nisam znala. Kada smo povezali sve je imalo smisla, njeno ime je imalo smisla, jer iskoristio je ime tog praznika J(oakim) i Ana- rekla je Suzana na kraju razgovora.