SA KRIZNIM ŠTABOM O ONLAJN NASTAVI! Ružić: Tvrdim da virus ne dolazi iz škola!

Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je danas u Nišu da će u četvrtak razgovarati sa predstavnicima zdravstvenog dela Kriznog štaba o tome da li će biti potrebno uvođenje onlajn nastave u školama od jedne ili dve nedelje.

Prema Ružićevim rečima, o tome će se sutra razgovarati i u Ministarstvu zdravlja, ali i ukoliko dodje do uvođenja onlajn nastave to se neće odnositi na predškolske ustanove, učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, možda i na peti i šesti razred.

„Svakako će reč struke biti ona koja će opredeljivati buduće modele koje ćemo primenjivati u Srbiji, ali odgovorno tvrdim da virus ne dolazi iz škola. Jasno je da virus isključivo dobijamo spolja“, rekao je Ružić na novinarima na obeležavanju 50 godina rada Filozofskog fakulteta u Nišu.

Kako je kazao, svi podaci govore da je procenat zaraženih u školama oko 1,5 odsto.

„Ove nedelje imamo četiri jedinice lokalne samouprave sa kombinovanom nastavom, prethodne nedelje bile su tri. Druge nedelje u sepetembru oko 27 škola koje bilo je sa kombinovaim modelom, a tri jedinice lokalne samouprave su imale potpunu onlajn nastavu“, naglasio je Ružić.

On je izjavio da je, kada je o zaposlenima u prosveti reč, najveći procenat vakcinisanih na fakultetima, preko 62 odsto, a prosečan procenat vakcinisanih je oko 50 odsto.

Prosečni procenat vakcinisanih, dodao je, svakako nije na zadovoljavajućem nivou, ali predstavlja refleksija stanja u opštoj populaciji.

„Ministarstvo nije u poziciji da predlaže bilo šta što je obavezujuće. Ustav je jasno definisao tu sferu ljudskih prava i mislim da sa tog aspekta niti jedno ministarstvo nije u toj poziciji, ali jeste u poziciji da apeluje na ljude da se vakcinišu“, rekao je Ružić.

On je kazao da se nada da će zeleni ili kovid sertifikati dati rezultat u najskorijem roku i da će pokazati da je moguće motivisati gradjane, pre svega mladje, da se opredele za vakcinaciju.

Dekanica Filozofskog fakulteta u Nišu Natalija Jovanović rekla je da se nastava na tom fakultetu odvija kombinovano i uživo je tamo gde su male studijske grupe, a uz to su i svi studenti vakcinisani.

Prema njenim rečima, osim profesora kojima su lekari zabranili vakcinaciju zbog odredjenih hroničnih bolesti, svi ostali profesori Filozofskog fakutleta su vakcinisani, kao i više od 50 odsto studenata.

Filozofski fakultet u Nišu trenutno ima oko 4.000 studenata na 33 studijska programa i u okviru 12 departmana.