'MERE MORAJU BITI RIGOROZNIJE!' KON O KOVID PROPUSNICAMA: Ovo je samo uvod u nešto što treba da se sprovodi 24 sata

Epidemiolog Predrag Kon naglasio je da korona mere moraju biti mnogo rigoroznije i najavio mogućnost da se kovid propusnice produže na trajanje od 24 sata.

- Ne možemo još da vidimo rezultate jer je tek počela da se primenjuje ta mera. Ona je samo uvod u nešto što treba da se sprovodi 24 sata dnevno. To je epidemiološki stav. Da li smo zakasnili sad je besmisleno pričati. Tražimo ove mere još od proleća - rekao je član Kriznog štaba Predrag Kon.

- Ljudi se još nisu organizovali da kontrolišu kovid propusnice, ali mislim da to neće dugo trajati. Rasprava o tome da li je to u skladu sa ljudskim pravima trajala je dugo i protestanti za ljudska prava u ovom slučaju nisu u pravu. Posebno ću im odgovoriti vezano sa sinoćne proteste. Situacija je takva da traži restriktivne i žestoke mere. Ako mere budu 24 sata videće se poboljšanje. A to će se uskoro i desiti - rekao je Kon.

Epidemiolog je istakao da smatra da je kovid propusnice trebalo da se uvedu još u julu.

- Previše je rano za bilo kakvo zaključivanje. Ono što je bitno jeste da postoji mera koja čuva narodno zdravlje. Ona je zato i doneta, a ne da nekog maltretira. To je nešto što je prošlo krajnje ozbiljne distance da bi se takva odluka donela. Mislim da je kovid propusnice trebalo još u julu da uvedu - rekao je Kon.

Epidemiolog se osvrnuo i na neke tvrdnje da hronični bolesnici imaju strah od vakcine.

- To je potpuno suludo. Hronični bolesnici su prvi za vakcinaciju jer sam kovid može biti smrtonosan kod njih. Čak treba i ranije da prime treću dozu i to pogotovo ako im je oštećen imuni sistem. Inače, treba reći za hronične bolesnike, ako su primili Sinofarm, posle četiri meseca treba da prime treću dozu. Oni koji su imunokompromitovani već posle mesec dana nakon druge doze treba da prime treću. Imunitet nakon vakcine ne traje dugo. Toga smo se malo bojali. Ne postoji ni jedna hronična bolest zbog koje neko ne sme da primi vakcinu. Bira se samo momenat kad pacijent treba da primi vakcinu - kaže dr Predrag Kon i apelovao na građane da se vakcinišu.

