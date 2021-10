PADA ODLUKA O ĐACIMA: Hoće li biti kompletnog prelaska na online nastavu?! Ružić danas na sastanku u Ministarstvu zdravlja

Ministar je istakao da će se za sada truditi da se, što je više moguće, nastava odvija neposredno u školskim klupama.

Branko Ružić, ministar prosvete, rekao je jutros da će se još razmatrati da li deca treba da pređu na onlajn nastavu, ali zasad ta opcija nije realna bar za one najmlađe.

- Činjenica da se više mladih zaražava ne znači da je korona potekla iz obrazovnih struktura nego, nego spolja. Danas ćemo imati sastanak u Ministarstvu zdravlja. Sada nije realno mislim da se onlajn nastava organizuje bar za one učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola, pa nije realno ni za one od petog i šestog razreda. Jednostavno se postavlja pitanje ko će onda da čuva tu decu - rekao je Ružić i istakao da će se za sada truditi da što je više moguće nastava odvija neposredno u školskim klupama.