ŠOK TVRDNJE! EVO ZBOG ČEGA SU ZAISTA UKLONJENI GADAFI I SADAM: Kada su ovo uradili potpisali su sebi SMRTNU PRESUDU!

Marko Nicović otkriva, ono za šta tvrdi, da je pravi razlog zbog čega je Amerika odlučila da stane na put Sadamu Huseinu i Muameru El Gadafiju.

Marko Nicović, advokat i bivši načelnik beogradske policije, otkrio je u jednom intervjuu razloge zašto su sa vlasti skinuti Sadam Husein i Muamer Gadafi i ko zaista upravlja Amerikom.

Nicvović kaže da su dva razloga za skidanje Sadama Huseina sa vlasti i razaranje Iraka.

- Prvi je bio to što je Sadam odlučio da u toku noći promeni 140 milijardi dolara u evre. Isti dan sistem je krenuo da prati i Gadafi. Tog momenta je počela da se ruši vrednost dolara. S druge strane, izbvori nafte koji su bili u Iraku i Libiji Dakle, gađali su države i strukture koje su interesantne za njih prvo u ekonomskom pogledu. Ako su Gadafi i Sadam Husein promenili za nekoliko dana preko 350 milijardi dolara i rekli da će izbaciti dolar kao platežno sredstvo, tog momenta oni su ugrozili američku ekonomiju. Evo šta Amerikanci rade – oni štampaju dolare, kupuju pšenicu, čelik, bakar, zlato. Sve što je na tržištu. A to je u stvari običan papir. E sad, ako neko promeni dolare u evro, tog momenta se vama dolari vraćaju u fondove. Oni su u Americi kao toalet papir koji nema nikakvu vrednost. E zato su morali da ih likvidiraju - rekao je Nicović.

Prema njegovim rečima Gadafi i Sadam Husein su započeli projekat “afričkog dinara” što bi bila afrička valuta koja bi objedinila sve afričke zemlje u jednu valutu.

- Ona bi bila konkurent dolaru kao vodećoj svetskoj valuti, a zatim i evru. I to im presudilo. Jer oni bi to ostvarili. Amerikanci su morali da zemlju devastiraju, da ne može da se ekonomski oporavi decenijama. Evo primera radi – šta se desilo s tih skoro 140 miliona dolara iračkih deviznih rezervi koje su bile pohranjene u bankama u Londonu i Americi? One su sve zaplenjene. To se desilo i sa libijskih 170 milijardi. To je jedna vrsta razbojništva na svetskoj sceni od strane velikih sila, jer su oni kroz to, ne samo što su razorili te zemlje već su ih opljačkali. Decenijama su izvlačili naftu i rude - rekao je Nicović.

On ističe da postoje razlozi zbog čega Zapad nije jednostavno poslao profesionalce koji će likvidirati Sadama ili Gadafija nego je umesto toga počeo da razara Irak i Libiju.

- Oni nisu mogli da svoj problem reše tako što bi likvidirali samo Sadama Huseina ili samo Gadafija jer bi na njihovo mesto došao neko drugi iz državnih struktura koji bi nastavio istu politiku. Zato su morali da unište zemlju i da zatru sve mogućnosti - rekao je Nicović za Balkan info.

On napominje da se u svetu postavlja jedan novi sistem.

- Evo primera radi Sirija. Oni su bili razbili Siriju, 80 posto te zemlje nije bilo kontrolisano od strane Asada. Kontrolisali su pripadnici kalifata, ISIS-a. Odnosno lažne države koju je formirala CIA, britanska i nemačka tajna služba. Finansirajući sve te ekstremiste oni su pravili oni su ustvari pravili jednu vrstu paravojske koja je uvodeći šerijatsko pravo, kao u Avganistanu, pravili u tim državama neku trajnu nestabilnost. Međutim, 2015. umešala se Rusija u taj sukob u Siriji i razbila te teroriste. Bukvalno su isterali i poslednje džepove u Idlibu. To je neka vrsta početka kraja tih projekata koje je stvarao Zapad nad tim svim državama. Kasno je da se vrati točak unazad. Rusija je postala najmoćnija oružana sila. Kina je postala najmoćnija ekonomska sila, što se tiče globalne pokrivenosti.e tog momenta, vi ste videli na sukobu u Siriji, Rusi su pokazali da sa svojim modernim naoružanjem mogu da uništavaju ciljeve iz Crnog mora u Sredozemno more krstarećim raketama. Pokazali su i da svojim PVO-om mogu apsolutno da kontrolišu teritoriju. U Avganistanu je Amerika dožovela najveći debakl u svojoj istoriji. Gorim od Vijetnama. Iz Vijetnama su se povlačili nekoliko meseci, a ovde su bukvalno morali da beže. E tu se naziru pukotine koje pokazuju da je Amerika bivša imperija - rekao je Nicović.

Prema njegovim rečima Ameriku kontroliše 10 porodica, a ostalo je, kako kaže, raja koja radi za tih 10 porodica.

- U Americi imate porodice kao što su Rokfeler, Rotšild, Boing, Morgan… Oni ne smao da drže finansije, već drže i vojni kompleks, farmaceutsku industriju. Oni izbace nekog Džefa Bezosa ili Bila Gejtsa ili Ilona Maska. Ali u prvom redu nemate nikad pomenute ove što sam rekao – Rotšilda, Rokfelera, Morgana, Grumana… Nemate ih nigde iako su oni mnogo finansijski i politički moćniji u odnosu na ove. Bezos je za njih patuljak što se tiče uticaja u Americi - rekao je Nicović.